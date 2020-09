Nenechal si to ujsť! Peter Justin Topoľský je známy svojou láskou k dobrému jedlu a k móde a to bol aj dôvod, prečo nechýbal ani na Bratislavských módnych dňoch. Tam však prišiel aj kvôli priateľom, ktorých kvôli pandémii dlhé mesiace nevidel. Známy gurmán si totiž zdravie stráži nielen kvôli sebe, no najmä kvôli svojej mamičke, o ktorú sa s láskou stará. Korona ho totiž prinútila nielen viac sa chrániť, kvôli čomu zrušil množsvo pracovných aktivít, no naučila ho aj jednu dôležitejšiu vec!