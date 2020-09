Šokujúce slová svedka nehody o správaní Kralevich: Len sa pozerala, ako Linh umiera!

Neberie si servítku pred ústa! Od nehody na Tomášikovej ulici v Bratislave, keď prišla o život mladá Vietnamka Linh († 18) ubehol už týždeň.

Rodina, známi a spolužiaci hrozivú skutočnosť, že usmievavá študentka už nie je medzi živými, nesú len veľmi ťažko. Bezsenné noci z osudného dňa má však aj Ján (49), ktorý dievčinu tesne po zrážke priamo na mieste oživoval. S Novým Časom sa exkluzívne podelil o trpké sklamanie zo správania missky a podnikateľky Daniely Kralevich (35), ktorá sa podľa jeho slov nezachovala ľudsky.

Hnev a sklamanie! Takto nejako by sa dali opísať pocity, ktoré za posledný týždeň lomcujú ľuďmi z celého Slovenska. Taký dlhý čas totiž uplynul od tragickej dopravnej nehody, počas ktorej prišla o život študentka gymnázia Linh († 18), ktorú na Tomášikovej ulici v Bratislave mala zraziť misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35) svojím luxusným autom.

Boj o život

Bezbranné dievča nemalo šancu prežiť zrážku s masívnym Range Roverom, ktorý ju zramoval priamo na priechode pre chodcov. Zarážajúci je aj fakt, že podľa informácií Nového Času nemalo auto Kralevich zanechať na ceste žiadnu brzdnú dráhu. Okamžite po zrážke bol na mieste tragédie vodič Ján, ktorý si zachoval duchaprítomnosť a o život študentky začal okamžite bojovať. Podľa vlastných slov nehodu na vlastné oči nevidel, parkoval za rohom, ale po tom, čo začul obrovskú ranu, sa okamžite vybral na miesto.

„Keď som odbočil na Tomášikovu, tak som videl pred priechodom tenisky, za priechodom blikajúce auto. A keď som obehol to auto, tak som videl ležať dievča v kaluži krvi na ceste,“ začína svoje rozprávanie Ján, ktorý nezaváhal ani na chvíľu. Za asistencie ďalšej ženy, ktorá na miesto dobehla, ošetrili Linh ranu na hlave a vyčistili jej ústa od zrazenej krvi. „Ďalšie dievča, ktoré tam bolo, malo vytočenú záchranku, ktorú dala na hlasný odposluch. Spolu sme odpočítavali rytmus na masáž srdca, takže som sa ju snažil oživiť až do príchodu záchranky, potom si to už prebrali oni,“ opisuje hororové chvíle nešťastný svedok.

Arogancia peňazí

Samotný svedok je sklamaný a zároveň nahnevaný zo správania missky a podnikateľky Kralevich, ktorá podľa jeho slov ani nevystúpila z auta. „Skrátka sedela v aute, čo tam robila, neviem. Viem však stopercentne povedať, že v tom aute sedela sama. Jej matka prišla zhruba pol hodiny po nehode,“ uviedol. Zhrozený Ján síce pripúšťa, že to mohol byť pre Kralevich šok, zároveň však nerozumie, prečo nevystúpila. Práve on jej mal oznámiť, že to dievča neprežilo.

„Po tom, ako som jej to oznámil, skolabovala,“ hovorí svedok, podľa ktorého je veľká hanba, že sa ani týždeň po tragédii nedokázala Kralevich rodine zosnulej ospravedlniť. „Stále mám pred očami to, ako mi uniká život mladého dievčaťa. Snažili sme sa jej pomôcť, bohužiaľ, podľa toho, ako bolo auto celé od krvi, to musel byť neskutočný náraz,“ uzavrel Ján, ktorý napriek všetkému verí, že vinník bude za zmarenie mladého života spravodlivo potrestaný.