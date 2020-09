Rekordný prepad Matoviča v novom prieskume: Sociológ otvorene o tom, čo ho spôsobilo

Nedarí sa mu ťažiť percentá z premiérskej funkcie. Igor Matovič (47) má za sebou prvý polrok svojej vlády.

Na základe výsledkov prieskumu FOCUS pre Na telo TV Markíza to vyzerá tak, že ľudia sa od neho počas krízy skôr odvracajú. Dôveru mu totiž vyjadrilo len 32 % Slovákov a predbehli ho aj vlastní partneri v koalícii Richard Sulík (52) či Boris Kollár (55). Čím to je? Jednoznačne najdôveryhodnejšou političkou je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej podpora v úrade od jej nástupu do paláca kontinuálne rastie.

Najnovšie dosiahla dôveryhodnosť u 66 % ľudí. Za ňou je bývalý premiér Peter Pellegrini, ktorý sa medzičasom odštiepil od Smeru a spadol o 4 %, na 51 %. Obrovský prepad však zažíva premiér Matovič, ktorý posledné mesiace vystupoval v pozícii krízového manažéra v súvislosti s COVID-19. Slováci mu však vystavili jasné vysvedčenie, keď mu dôveruje o 16 % menej ľudí ako na jar.

Predbehol ho aj Kollár, ktorému tiež po sérii káuz klesli osobné preferencie o 11 %. „Ono to počas týchto štyroch rokov takto kolíše. Keby ste robili po navýšení dôchodkov, tak to tiež môže skočiť inak. Ľudia reagujú na to, čo sa deje, keď máte nejakú kauzu,“ reagoval Kollár. Spomedzi koaličných partnerov sa na svojich číslach drží Richard Sulík.

Sociológ Martin Slosiarik z agentúry FOCUS hovorí, že Matovičovi mohlo uškodiť vyvolávanie polarizácie v spoločnosti na sociálnych sieťach či tlačovkách. „Zjavne sa očakávania ľudí nestretli s realitou,“ povedal pre SME. Za priťažujúce považuje jeho chaotické správanie v súvislosti s koronakrízou aj vlastnými kauzami.