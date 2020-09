Krvavá vražda Zuzany († 48) vo vlastnom byte: Polícia odviedla jej syna! Zo spovede svedka mrazí

Des, ktorý si nemožno ani len predstaviť! Na nitrianskom sídlisku Klokočina došlo v sobotu večer k obrovskej tragédii.

V jednom z bytov na Rýnskej ulici bolo nájdené bezvládne telo Zuzany († 48) s niekoľkými bodnými ranami na prednej časti trupu. Z toho istého bytu muži zákona odviedli v putách Jána (19), syna obete. Podľa očitých svedkov mala rodinnej dráme predchádzať hádka, ktorá sa zmenila na krvavé jatky. Policajti museli do prízemného bytu vojsť oknom a vyvaliť dvere, aby mladého a dezorientovaného muža zneškodnili. Nepochopiteľný čin otriasol Nitrou! V sobotu pred 21.00 hod. sa v prízemnom byte najväčšieho sídliska odohrala krvavá dráma.

„Žena bola dobodaná nožom, nejavila známky života,“ povedala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Bodným ranám podľahla Zuzana († 48), ktorá podľa svedkov bola v byte so svojím synom Jánom (19). „Práve sme s priateľkou prišli domov a boli tu policajti. Z bytu sa ozýval krik. Ten chalan kričal, že je tu mŕtvola, oni ho vyzývali, nech otvorí dvere a dá ruky hore, ale on nič,“ opisuje svedok to, čo počul v osudný večer a pokračuje:

„Dvaja policajti išli dnu cez okno a dvaja vyvalili vchodové dvere na byte. Kričali na neho, že zahoď to a daj ruky hore, potom ho zvalili na zem. Bolo to strašné,“ vraví s hrôzou v očiach. Podľa ďalších svedkov sa v byte okrem mamy a jej syna nikto iný nenachádzal. „Počuli sme, že sa hádajú,“ povedali susedia. To, čo sa odohralo za dverami bytu, si nevie vysvetliť ani rodina mŕtvej Zuzany. „V ten večer boli všetci traja na svadbe. Otec Jána ich potom doviezol domov a vrátil sa späť na svadbu,“ zmohla sa iba na pár slov príbuzná obete.

Stále sa hádali?

Mnohí susedia trojčlennú rodinu celkom dobre nepoznali a bola pre nich záhadou, vraj sa sem prisťahovali asi pred rokom. „Ju som videla asi len raz. Pani moc z bytu nevychádzala, bola taká tichá a utiahnutá. Ale stále tam boli hádky, ten chlapec jej strašne škaredo a vulgárne nadával, kričal na ňu. Ani sa nezdravil a aj som chcela mať pokoj s ním,“ prezradila jedna zo susediek.

Podľa zistení Nového Času mal syn matku bodnúť spredu do trupu minimálne štyrikrát, pravdepodobne nožom. „Môžem potvrdiť, že sme vyslali záchranárov na pomoc pobodanej žene. Žiaľ, utrpela poranenia nezlučiteľné so životom. Lekár musel konštatovať smrť,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Podľa nášho zdroja záchranári ošetrili aj mladého muža, ale do nemocnice ho nevzali.

Prípadom sa intenzívne zaoberajú kriminalisti i vyšetrovatelia. „Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Podozrivá osoba bola políciou zadržaná a prebiehajú s ňou momentálne procesné úkony. Vzhľadom na ne nemôžeme verejnosti poskytnúť viac informácií,“ uzavrela Renáta Čuháková.