Názor Slovákov na tému interrupcií: Až 49 percent opýtaných to vidí takto

Interrupcie považuje za slobodné rozhodnutie ženy 49 percent opýtaných.

Podľa 14 percent respondentov by o interrupciách nemali rozhodovať politici. Rovnako 14 percent si myslí, že by mali byť interrupcie čiastočne obmedzené zákonom. Opačný názor, že by nemali byť obmedzené zákonom, zastáva deväť percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) uskutočnila spoločnosť Median SK od 14. do 18. septembra na vzorke 1 007 respondentov.

Podľa ôsmich percent účastníkov prieskumu by mali byť interrupcie úplne zakázané. Jedno percento respondentov sa domnieva, že o tejto téme musia rozhodovať politici. Zvyšných päť percent sa k problematike interrupcií nevedelo vyjadriť, respektíve uviedli inú odpoveď