Sekerov sen stále žije: Dokázal, ako má rád svojich spoluhráčov, chválil ho tréner

Odvrátili prvý mečbal! Hokejisti Dallasu, v zostave aj s obrancom Andrejom Sekerom (34), sa udržali v hre o Stanleyho pohár. V piatom finálovom súboji zvíťazili nad Tampou Bay 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a znížili stav série na 2:3.

Tím nášho obrancu Erika Černáka (23) bude mať utorok ráno v šiestom súboji ďalšiu šancu na zisk slávnej trofeje! Vicemajster sveta z roku 2012 Andrej Sekera si vyslúžil obrovské uznanie od spoluhráčov i od samotného trénera. Sekeru totiž v 16. minúte prvej tretiny trafil pukom do vnútornej strany kolena obranca Tampy Sergačov.

Slovenský zadák sa v bolestiach dostal na striedačku, odkiaľ zamieril do šatne. Pred začiatkom druhej tretiny vykorčuľoval na ľad, ale po pár oblúkoch zistil, že sa stav nezlepšil a opäť odišiel do útrob štadióna. Napokon sa na tretiu tretinu a predĺženie vrátil do akcie a pomohol svojim spoluhráčom k triumfu.vyjadril sa kouč Dallasu Rick Bowness.

Finále play-off NHL

Tampa - Dallas 2:3 pp

(stav série: 2:3)