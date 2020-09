Mak čaká na Hapalovu nomináciu: Vráti sa do reprezentácie už proti Írom?

Pravidelne hrávať a vrátiť sa do reprezentácie! To je hlavné motto najbližšieho obdobia Róberta Maka (29), ktorý je od minulého týždňa hráčom maďarského Ferencvárosu Budapešť. Predtým pôsobil do marca v tureckom Konyaspore.

Popredný maďarský klub hrá play-off Ligy majstrov. V prvom zápase remizoval na trávniku nórskeho Molde 3:3. Mak s ďalším Slovákom Michalom Škvarkom nefigurovali na súpiske. „V čase koronakrízy nebolo jednoduché nájsť si klub. Nakoniec to vyšlo a som rád. Veľmi sa teším, že som opäť v klube, môžem trénovať s mužstvom a hrať zápasy, lebo mi futbal už veľmi chýbal. Je to pre mňa dôležité aj kvôli reprezentácii,“ prezradil krídelník pre futbalsfz.sk. Keďže bol bez angažmánu, z národného tímu na dvojzápas Ligy národov proti Česku a Izraelu vypadol. Zajtra oznámi tréner Pavel Hapal nomináciu na tri októbrové duely - semifinále baráže ME proti Írsku a dva duely Ligy národov v Škótsku a v Trnave s Izraelom. Mak by bol rád pri tom. „Keďže som bol v septembri bez klubu, tréner mi oznámil, že ma nenominuje. Uvidím, ako to bude teraz v októbri. Chápem, aká je moja situácia, ale ešte by som chcel za reprezentáciu nastúpiť. Októbrový zraz bude veľmi dôležitý, čaká nás barážový zápas. Nominácia hráčov je však na trénerovi. Ak ma do tímu nepovolá, nahnevaný nebudem, ale túžim po tom, aby som v októbri na zraze mohol byť.“