Klein si po výhre sype popol na hlavu: Už sa to viac nestane!

Slovenský bojovník Ľudovít Klein triumfoval vo svojej premiére v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení.

Na podujatí UFC 253 v Abú Zabí v nedeľu ráno zdolal Novozélanďana Shanea Younga v perovej divízii KO po minúte a 16 sekundách.

Dvadsaťpäťročný Klein na začiatku súboja súpera najprv prečítal a potom ho po sérii úderov kopom na hlavu dostal na zem. Hneď v prvom zápase tohto rangu tak oslávil víťazstvo. Slovák síce pred ním nesplnil hmotnostný limit, keď ho na oficiálnom vážení prekročil o 1,8 kg, o debut ale neprišiel. Musel sa však vzdať podielu zo svojho zárobku, jeho súper súhlasil so stretnutím mimo váhového limitu, v tzv. "catchweight".

K nesplneniu váhového limitu sa vrátil Klein aj po zápase na sociálnej sieti. "Vážení, chcel by som sa ospravedlniť za nesplnenie limitu. Mysleli sme si, že by sme tam mohli dostať viac času po prvom vážení, čo je naša obrovská chyba. Ale sme tu noví, ako viete, som prvý Slovák v UFC. Sľubujem, že sa to už nestane," napísal Klein na Instagrame.