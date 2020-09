Odchod Škriniara nemôžeme dopustiť, odkazuje športový riaditeľ Interu

Niekoľko dní trvajúce dohady talianskych médií o chystanom prestupe Milana Škriniara do Tottenhamu Hotspur dostali vážnu trhlinu.

Športový riaditeľ Interu Miláno Piero Ausilio síce priznal stretnutie so zástupcami Tottenhamu, ale zároveň doplnil, že Škriniar reálne nebol predmetom rokovania medzi oboma klubmi.

"Boli sme so zástupcami Tottenhamu, ale zopakoval som im, že Škriniar nie je aktuálne na prestupovom trhu. Nedávno sme pustili z obrany Diega Godína (prestúpil do Cagliari Calcio - pozn.) a nemôžeme pripustiť, že prídeme aj o Škriniara," povedal Ausilio, cituje ho portál britského denníka Evening Standard.