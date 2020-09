Voľba generálneho prokurátora: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta

Najlepšie by bolo, ak by uchádzač na generálneho prokurátora (GP) získal pri voľbe hlasy aj opozície aj koalície.

Prokurátorovi by sa tak lepšie pracovalo. Myslí si to expremiér a líder novovzniknutej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na pozíciu GP, povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Uviedli to v diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza.

Nezaradení poslanci, ktorí sa pridali do strany Hlas, nebudú predkladať vlastného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Dôvodom je, že mu skôr ublížili, ak by ho označili za kandidáta opozície. "Budeme pragmatickí a prikloníme sa k tomu, kto bude kvalitnejší," poznamenal Pellegrini.

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta. Hnutie Sme rodina však nebude nominovať nikoho, tvrdí Kollár. Nevylučuje však, že sa na konci strany zhodnú na jednom mene. Koalícia tiež bude rešpektovať vyjadrenie Rady prokurátorov, koho na post navrhujú, ale nebude to znamenať, že sa tým bude riadiť. Pre predsedu parlamentu sú na generálneho prokurátora prijateľné mená ako Ján Šanta či Maroš Žilinka.

V súvislosti s tým, že na miesto špeciálneho prokurátora by mohol ísť advokát Daniel Lipšic, Pellegrini hovorí, že by mal "ostať tam, kde je". Na takúto pozíciu by podľa neho nemal ísť človek, ktorý má za sebou politickú minulosť.

Lipšic by bol zaujímavým uchádzačom na špeciálneho prokurátora, myslí si Kollár. "Drží právo, nedá sa nikým kúpiť a veci by doťahoval do konca."

V záverečnej rubrike diskusie Pellegrini uviedol, že nateraz vzišlo z toho, že by niekto ďalší ešte prestúpil zo Smeru do Hlasu. Zatiaľ vylučuje aj možnosť, že by opäť kandidoval za podpredsedu parlamentu po tom, čo sa postu vzdá k 30. septembru. Kollár sa s Pellegrinim zhodol na tom, že budú zdržanlivejší pri téme potratovej tabletky, ktorú chce do zákona o interrupciách presadiť SaS. Kollár nechce zbytočne "eskalovať spoločnosť", Pellegrini nechce podporiť ani jeden extrém.