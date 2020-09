Messiho žena nenachádza slová: Dojemný odkaz na rozlúčku

Správa o vyhadzove uruguajského útočníka Luisa Suáreza z FC Barcelona nezasiahla len jeho spoluhráča a kamaráta Lionela Messiho (33), ale aj Messiho manželku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Antonela Rocuzzo smúti najmä za Suárezovou ženou Sofiou Balbi, s ktorou sú dlhoročné priateľky. "Ďakujem za všetky spoločné roky, za všetok smiech a nekonečné rozhovory. Boli ste pre nás rodinou.Ďakujem za všetko. Dúfam, že spolu strávime ešte veľa spoločných chvíľ, čoskoro sa opäť uvidíme," odkázala svojej kamarátke na sociálnej sieti Antonela.

Messi a Suárez boli nerozlučnými parťákmi nielen na trávniku, ale aj v súkromí. V spoločnosti rodín spolu často trávili voľné chvíle či dovolenky. Aj kvôli silnému priateľstvu to po odchode Suáreza do konkurenčného Atletica Madrid nevydržal a povedal, čo si myslí. "Bude to divné, vidieť ťa v inom drese a ešte divnejšie, hrať proti tebe. Zaslúžil by si si odchod s poctami za to, čo si urobil pre klub i kolektív. Ale to sa nestalo. Niežeby ma to prekvapilo," uviedol Messi na instagrame.