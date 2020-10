Lucia Mokráňová aj 4 mesiace po pôrode trpí kvôli bolestiam: Pomoc hľadá u špecialistu v Prahe

Fitnes trénerka Lucia Mokráňová (28) má už v živote všetko, po čom túžila - prvorodená dcérka Tali (4. mes.) je stredobodom malej rodinky, ktorú si založila s priateľom Martinom (40).

Známa blondínka hovorí, že materstvo ju veľmi zmenilo a prežíva neskutočné šťastie. Prezradila nám, koľko kilogramov jej po pôrode ešte zostalo a prečo nemôže naplno cvičiť. Lucia sa stala mamou koncom mája. „Prvé dni po pôrode boli pre mňa ozaj bolestivé. Je to neuveriteľné, čo všetko zvládne žena, klobúk dolu pred nami, sme veľké bojovníčky,“ hovorí fitnes trénerka, ktorá rodila cisárskym rezom, pretože bábätko sa neobrátilo do správnej polohy. „Teraz sa už cítim dobre, rana sa zahojila rýchlo. Pár týždňov to však veľmi bolelo, bolo to peklo.“

V noci pekne spinká

S dcérkou Tali jej najviac pomáha priateľ Martin, s ktorým býva v priestrannom dome v Žiline. „Už máme svoj režim. Talinka je úžasné bábätko, skoro celú noc prespí, ale cez deň sa jej veru vôbec nechce. Vstávame len raz nad ránom, niekedy okolo piatej. Je to naozaj super, pretože predtým papala každé dve hodiny a bolo to celkom náročné. V noci k nej vstávam len ja, nikdy som nechcela, aby to robil priateľ, ktorý príde unavený z roboty,“ hovorí blondínka. Keď však Martin vidí, že Lucia je vyčerpaná, zoberie dcérku k sebe a nechá partnerku vyspať sa.

„Skvelo sa dopĺňame, oboch som si vysnívala.“ Večerné kúpanie je zasa výlučne v Martinovej réžii. „Pomáha naozaj vo všetkom, ale prebaľovanie zatiaľ necháva na mňa,“ smeje sa šťastná mamička. Okrem partnera Lucii pomáhajú aj babička a mama. „Babičku som si na začiatku na pár mesiacov presťahovala do Žiliny. Bez nej by som to nezvládla, má predsa viac skúseností ako ja. Tešila sa, že sa dočkala vnučky.“

Cíti veľkú bolesť

Rodinka spoločne chodieva už aj na výlety. „Počas prvej vlny pandémie som ani nemala čas užiť si Žilinu, kde bývame, tak som si to počas leta vynahradila. Boli sme pozrieť aj v Prahe alebo vo Viedni a dopriali sme si malú dovolenku v Banskej Bystrici.“ Lucia čakala, kým bude môcť po šestonedelí opäť cvičiť, lebo pravidelný tréning jej už začal chýbať. Cviky ukazuje aj svo­jim sledovateľom na instagrame.

Počas tehotenstva pribrala 22 kg a do pôvodnej hmotnosti jej chýba schudnúť ešte 6 kg.Telo si síce pamätá, ale je to iné. Celkovo pôrod je pre ženu a hlavne jej telo veľká záťaž a potrebuje mnoho času, kým sa naplno zregeneruje. Mojím najväčším problémom sú zápästia.To ma veľmi trápi, pretože Talinku držím na rukách pri veľkej bolesti,“ vysvetľuje Lucia, ktorá pomoc hľadala aj u špecialistu v Prahe, a dúfa, že sa bolesť podarí eliminovať.

Tali má tri postieľky

Malá Talinka, ktorej meno vymyslel otec, si v Žiline žije ako v bavlnke. Bábätko má až tri postieľky! „Jedna je v jej detskej izbičke, ktorú asi bude využívať, keď bude väčšia, pretože teraz spí tiež vo svojej postieľke, ale v našej spálni. No a taký väčší detský kútik s postieľkou sme jej urobili aj v obývačke, nech je stále s nami,“ hovorí Lucia, ktorej sa v Žiline páči, ale svoj byt v Bratislave si nechala.

„Martin nám tu vytvoril nádherné zázemie, tak sa nám žije krásne, kamarátky si tu však nehľadám. Mám svojich priateľov v Bratislave a stretávame sa veľmi často. Už mi nič v živote nechýba, teraz mám všetko. Som síce mamou len štyri mesiace, ale to, čo prežívam, sa nedá opísať slovami - nekonečné šťastie a láska. Nikdy som nečakala, že materstvo ma tak dostane. Vedela som, že ma zmení, ale až takto? Cítim lásku, akú som predtým necítila, a viem, že toto je zmysel môjho života. Som neskutočne šťastná.“