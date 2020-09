Blaha sa ospravedlnil Matovičovej manželke v diskusnej relácii: Ak by som toto tušil, držal by som jazyk za zubami

Opozičný poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa ospravedlnil manželke premiéra Igora Matoviča Pavlíne za to, že ju v rozprave v parlamente označil pojmom „biela kobyla".

Povedal to v dnešnej diskusnej relácii V politike televízie TA3.

„Nemyslel som tým, samozrejme, živočícha, ale pojem, ktorý sa používa ako prirovnanie k človeku, ktorý je nastrčený na páchanie trestnej činnosti. Ak by som vedel, akú medializáciu to spustí, tak to prirovnanie nepoužijem. Touto cestou sa chcem pani Matovičovej ospravedlniť," povedal Blaha. Verí, že kauza zmeniek manželky predsedu vlády v spoločnosti Arca Investments je tak veľká, že dôjde k pádu vlády.