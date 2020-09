Šokujúce slová veľkej hviezdy UFC: Neporazený šampión obvinil Kleina z podvádzania!

Slovenský zápasník Ľudovít Klein (25) úspešne debutoval v najprestíznejšej MMA organizácii UFC, keď po 76 sekundách "vypol" svojho súpera - Novozélanďana Shanea Younga (27).

Klein sa predstavil v UFC aj napriek tomu, že nesplnil váhový limit perovej divízie (66kg), keď povolenú hranicu na oficiálnom vážení prekročil o 1,8kg. Jeho súper súhlasil so stretnutím mimo váhového limitu, v tzv. "catchweight", a tak už Slovákovi nič nebránilo v jeho debute. Ten úspešne zvládol a súpera knockoutoval po minúte a 16 sekundách. Za prekročenie váhy Klein prišiel o 30 percent svojho zárobku.

Nie všetkým však bola jeho výhra po chuti! Svoj nesúhlas s prekročením váhového limitu vyjadrila hlavná hviezda podujatia UFC 253, Nigérijčan Israel Adesanya, ktorý obhájil titul v kategórii do 84 kg a svoju bilanciu upravil na 20 víťazstiev a nula prehier. Práve jeho dvaja kolegovia z telocvične City Kickboxing Shane Young a Brad Riddell totiž bojovali so zápasníkmi, ktorí váhu nesplnili. Jedným z nich bol aj Slovák Ľudovít Klein.

Keď sa Adesanyu na tlačovej konferencii pýtali na Kleinov úspešný debut, stroho odpovedal: "Koho to zaujíma. Nesplnil váhový limit. Podvádzal," zneli slová šampióna. "Je to podvádzanie. 30 percent zo zárobku nestačí. Nefunguje to. Keby sa to zdvihlo na 90 percent, nikto by už nebol ochotný prísť o také peniaze. Robili by všetko preto, aby váhu splnili," rozohnil sa na tlačovke Adesanya.