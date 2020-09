Obrovská dráma do samého záveru: Sekerov Dallas prežil, hrdinom dvojgólový Perry

Hokejisti Dallasu so slovenským obrancom Andrejom Sekerom (34) sa udržali v hre o Stanleyho pohár.

V noci na nedeľu zvíťazili v piatom súboji finále play off NHL nad Tampou Bay 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a znížili stav série na 2:3.Tampa Bay s Erikom Černákom tak nevyužila prvú možnosť na ukončenie série, šiesty duel je na programe v noci na utorok o 2.00 SELČ.

Sekeru v 16. minúte prvej tretiny trafil pukom do vnútornej strany kolena obranca Tampy Michail Sergačov. Slovenský zadák sa v bolestiach dostal na striedačku, odkiaľ zamieril do šatne. Pred začiatkom druhej tretiny vykorčuľoval na ľad, ale po pár oblúkoch zistil, že sa stav nezlepšil a opäť odišiel do útrob štadióna. Napokon sa na tretiu tretinu a predĺženie vrátil do akcie a pomohol svojim spoluhráčom k triumfu. Sekera počas 13:38 min na ľade rozdal tri "hity".

ktorý v treťom zápase za sebou nazbieral viac ako jeden bod a s 32 bodmi (13+19) je druhý za lídrom produktivity a spoluhráčom Nikitom Kučerovom (33). Kučerov zaznamenal 26. asistenciu, čo pred ním v jednej play off dokázali len Wayne Gretzky a Mario Lemieux.

Černák odohral 28:17 min., pripísal si dva plusové body, dva "hity", vyslal jednu strelu na bránku a v tretej tretine si odsedel dvojminútový trest za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou. "Hviezdam" zachránil predĺženie Joe Pavelski, ktorý v 54. minúte vyrovnal na 2:2, pri všetkých troch góloch Stars asistoval Tyler Seguin. Pavelski strelil svoj 61. gól v play off a dostal sa na prvé miesto histórie NHL spomedzi rodákov z USA, keď prekonal Joea Mullena. Oporou Dallasu bol brankár Anton Chudobin, ktorý zlikvidoval 39 striel, jeho náprotivok Andrej Vasilevskij zaznamenal 30 zásahov. Dallas nastúpil bez Roopa Hintza, fínsky center tretej formácie sa zranil po náraze na mantinel v štvrtom zápase.

Finále play off NHL (Edmonton)

piaty zápas:

TAMPA BAY LIGHTNING - DALLAS STARS 2:3 po dvojnásobnom predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 25. Palát (Kučerov, Point), 44. Sergačov (Point) – 18. Perry (Seguin, Oleksiak), 54. Pavelski (Heiskanen, Seguin), 90. Perry (Klingberg, Seguin). Rozhodovali: Kozari, O'Rourke - Amell, Cherrey, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 41:33, bez divákov.

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, ČERNÁK, Sergačov, Shattenkirk, McDonagh - Kučerov, Point, Palát - Johnson, Cirelli, Killorn - Coleman, Gourde, Goodrow - Verhaeghe, Paquette, Maroon. Tréner: J. Cooper

Dallas: Chudobin - Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Hanley, SEKERA - Radulov, Pavelski, Benn - Perry, Seguin, Janmark - Gurianov, Dowling, Kiviranta - Caamano, Dickinson, Cogliano. Tréner: R. Bowness

/stav série: 3:2/

(Tampa Bay) 28:17 0 0 0 +2 1 2(Dallas) 13:38 0 0 0 0 0 0/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/