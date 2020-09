Ľubo vlastní najväčšiu zbierku: Pod jednou strechou má až 1 670 kamiónov

To je motivácia a skok! Ľubomír Samseli (34) zo Spišskej Novej Vsi už roky zbiera modely kamiónov.

V jeho kolekcii nájdete ťahače rôznych svetových značiek, ktoré sú uložené podľa abecedy. Hoci pred rokom a pol tento vášnivý zberateľ mal len 920 kamiónov, slovenský rekord ustanovil s počtom 1 065 modelov a v súčasnosti ich už má až 1 670. V jeho kamiónovej obývačke sa však stále nájde miesto i pre ďalšie autá.

Na svoju zberateľskú vášeň je tento Spišiak patrične hrdý. Hoci ho kamióny zaujímajú odmalička, vážnejšie sa im venuje posledných 11 rokov. „Pred rokom ma zapísali do Knihy slovenských rekordov s počtom 1 065 kusov a nepoznám nikoho iného, kto by medzitým nazbieral viac. A moja zbierka sa už stihla rozrásť,“ teší sa Ľubomír zo svojho koníčka. Miesta však kamióny zaberajú až-až a poličiek v obývačke je už málo. „Veľa času zaberie aj údržba a utieranie prachu, čo je mojou povinnosťou, lebo sú to moje cennosti,“ vraví sympatický muž s tým, že do menších modelov v mierke 1 : 87 investoval už nemalé peniaze. „Nerátal som to presne. Cena kamiónov je rôzna a kým kedysi nestáli v prepočte ani dve eurá, dnes za kolekciu vysolím aj stovku,“ priblížil zberateľ. Svoj poklad porovnáva už aj s hodnotou nového luxusnejšieho vozidla v slušnej výbave.

Sníva o ďalšom rekorde?

V jeho zbierke sa nachádzajú značky z celého sveta. Európsky Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Volvo, americký Ford, Freighliner, Peterbilt, Kenworth, Mack, ale aj československé a ruské značky ako Liaz, Tatra, Ifa, Robur, Kamaz, Ural, Zil. „Prevažne si kamióny zháňam sám, ale niečo dostanem ako darček. Blízki už vedia, čo mi urobí najväčšiu radosť. Niečo odpredávam a vymieňam cez obchod, internet a burzy. Postupne sa mi zbierka rozširuje, takže je to taký ustavičný kolobeh. A stúpa aj motivácia mať nové typy a značky, pretože ich počet je v podstate limitovaný. Ale ja mám všetko iné, rôzne, pričom sa už zameriavam aj na rôzne špedičné spoločnosti európskych firiem. Atakujem už hranicu 50 výrobcov kamiónov z celého sveta,“ vysvetlil bývalý operátor výroby, ktorý však vodičák na kamióny stále nevlastní. „Naštartovať svoje modely nedokážem, takže preukaz nepotrebujem. Ale popri silovom trojboji, ktorému sa tiež venujem, je práve toto dobrý relax. Neverili by ste, koľkokrát mám kamión na stole, dvihnem aj kapotu a manipulujem s malými časťami modelu. Kamióny akoby vtedy ožili a vraciam sa aj do svojho detstva,“ vraví vášnivý zberateľ. Zároveň priznáva, že má pred sebou ďalšiu métu. „Napadlo mi, to je taká výzva, že do tých 2 000 kusov by som to rád potiahol,“ uzavrel Ľubomír.