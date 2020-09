Prosím, zachráňte moje dieťa! Kričala umierajúca matka po nehode na D1: Svedok na tú hrôzu nikdy nezabudne

Jediné, čo si priala, bolo, aby zachránili život jej dieťatku!

V stredu došlo na diaľnici D1 pri Brne k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej uhoreli traja ľudia vrátane malého chlapca.

„Prosím, zachráňte moje dieťa!“ kričala z horiaceho auta zúfalá matka. Tragédiu sledoval muž, ktorý na tento moment nikdy nezabudne. "Bol som v tej kolóne pred horiacim kamiónom. Bol to najhorší zážitok v živote. Matka toho mŕtveho dieťaťa ma prosila, aby som ho vytiahol z auta. Nič som už nemohol urobiť, celé auto horelo. Nikdy na to nezabudnem," povedal svedok tragédie pre CNN Prima News.

Medzi obeťami nehody bol podľa Blesku len jednoročný chlapček, ktorý našiel smrť v horiacom aute spolu so svojou maminou.

Nehoda sa stala pred 11:00 na 188. kilometri v smere na Brno. "Stali sa dve nehody. Pri jednej sa zrazili dva kamióny a jedno osobné auto," uviedla hovorkyňa polície Petra Hrůzová. Vozidlá začali horieť.

Traja ľudia vrátane dieťaťa zomreli pred príchodom záchranárov. "Jedna žena je zranená ťažko a po ošetrení sme ju previezli na urgentný príjem do bohunickej nemocnice. Dvaja ďalší muži sú zranení stredne ťažko, odviezli sme ich tiež do traumacentra do Bohuníc," povedala hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová. Polícia nehodu stále vyyšetruje.