Fernando Verdasco mal pred Roland Garros pozitívny test na koronavírus: Podľa Španiela ide o podvod!

Skúsený španielsky tenista Fernando Verdasco je mimoriadna nahnevaný na organizátorov grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži.

Niekdajšieho člena Top 10 rebríčka ATP totiž vyradili z hlavnej súťaže, pretože pred jej žrebom mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.

Fernando Verdasco sa až do leta 2020 zúčastnil na 67 grandslamových turnajoch bez prerušenia, po US Open v New Yorku bude absentovať aj na Roland Garros v Paríži. Najvyššie v rebríčku bol v apríli 2009 na siedmej pozícii.

Španiel v piatok napísal na twitteri, že koronavírus už mal v auguste, neprejavili sa u neho žiadne príznaky a úspešne sa vystrábil z ochorenia COVID-19. Pred pozitívnym testom v Paríži mal niekoľko negatívnych výsledkov. Francúzi mu potom neumožnili obhájiť sa opakovaným testom, preto si dal tenista spraviť test hneď dvakrát na vlastné náklady a v oboch prípadoch boli výsledky negatívne.



napísal semifinalista Australian Open z roku 2009, ktorému aktuálne patrí v rebríčka ATP 58. priečka.

Verdasco dopadol podobne ako Damir Džumhur z Bosny a Hercegoviny, ktorého organizátori RG odmietli zaradiť do kvalifikácie pre kontakte s jeho trénerom pozitívne testovanom na koronavírus. Podľa Džumhur však jeho kouč prekonal ochorenie COVID-19 v auguste a jeho test v Paríži bol teda falošne pozitívny. Džumhur sa mieni brániť pred súdom a chystá žaloba na organizátorov turnaja.