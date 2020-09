Rusi nedokážu vypracovať plán na boj s dopingom: Prípadný úspech im však trest neskráti

Rusko dostalo od Svetovej atletiky (WA) k dispozícii ešte päť mesiacov na to, aby vylepšilo aktuálne nedostatočný plán na boj proti dopingu v atletike.

Rusi na to mali pôvodne čas do 30. septembra 2020, po novom je to 1. marec 2021. WA termín predĺžilo, pretože Ruská atletická federácia (RusAF) podľa nej nemá dostatok skúsených pracovníkov na to, aby sa jej podarilo spustiť adektávny program.

"Aj keď sme dostali lepší návrah plánu v porovnaní s tým predchádzajúcim, stále bol nedostatočný a nespĺňa väčšinu potrebných požiadaviek," uvádza sa v stanoviska WA. Rusi zostavili návrah antidopingového plánu a v auguste ho prezentovali WA, na jeho úpravu podľa pripomienok dostali čas do 30.9. a teraz na to majú ďalšie mesiace.

Svetová atletika uviedla, že odklad termínu na prezentáciu uceleného plánu boja proti dopingu nebude mať za následok zrušenie štartu ruských atlétov na významných podujatiach. V najbližších mesiacoch aj tak svet tiež pod vplyvom pandémie neočakáva vážne medzinárodné preteky.