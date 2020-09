Boston ušiel hrobárovi z lopaty! Zápas s Miami dokázali otočiť a udržať sa v hre

Basketbalisti Bostonu odvrátili hrozbu vypadnutia z play off NBA, v piatom stretnutí finálovej série Východnej konferencie zdolal Miami 121:108.

Miami si vypracovalo v prvom polčase 12-bodový náskok, no Boston odštartoval druhý polčas víťazným úsekom 20:5 a prevzal kontrolu nad duelom. "Po dlhšom čase som konečne uvidel tradičnú hru Celtics. Hrali sme v obrane mimoriadne húževnato a začalo sa nám následne dariť v útoku. Proti tomuto súperovi je to však mimoriadne ťažké. Je to poriadne ofenzívny tím, ťažko sa bráni," povedal pre ESPN tréner Bostonu Brad Stevens.



Na rozdiel od predchádzajúcich meraní síl dokázalo podkošové duo Bostonu Daniel Theis a Enes Kanter zatieniť dlháňa Miami Bama Adebaya. Ten si v závere štvrtého zápasu poranil rameno a nastúpil s ochranným rukávom, no po stretnutí sa nevyhováral.sypal si popol na hlavu Adebayo, ktorý zaznamenal 13 bodov a 8 doskokov.Tréner floridského tímu však videl príčinu neúspechu inde.Musíme však oceniť Boston, v druhom polčase hral veľmi dobre a zaslúžil si dosiahnuť víťazstvo," povedal Erik Spoelstra.play off NBA:finále Východnej konferencie - 5. zápas:(18:26, 33:32, 41:25, 29:25)najviac bodov: Tatum 31 (10 doskokov), Brown 28, Theis (13 doskokov) a Walker po 15 - Dragič 23, Robinson 20, Butler 17/stav série 2:3/