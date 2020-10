Matka si myslela, že jej dcérke je zle z jedla: Desivá diagnóza!

Keď dcérka Britky Claire Fridd (41) začala vracať, matka si myslela, že je to len z jedla. Ostala v šoku, keď zistila, že šesťročná Rosa-Mae má viacero nádorov na mozgu.

Rodinka si užívala dovolenku v Španielsku, keď dievčatku prišlo zrazu v noci zle. Mama sa tým neznepokojovala, ťažkosti považovala za dôsledok miestnej kuchyne, informuje The Sun. Dievčatku ale bolo zle aj naďalej.

Keď sa vrátili z dovolenky domov, matka zašla s dcérkou k lekárovi. Ten usúdil, že môže ísť o koliku. Až obyčajná prehliadka u očného lekára odhalila, že niečo vyvíja veľký tlak na očný nerv dievčaťa. O pár dní neskôr jej diagnostikovali viacero nádorov na mozgu. Školáčku poslali do nemocnice v Londýne, kde strávila šesť týždňov a podstúpila viacero operácií. Okrem iného jej odstraňovali nadbytočnú tekutinu z mozgu.

Claire priznala, že netušila, že nevoľnosť jej dcéry je bežným symptómom nádoru na mozgu. Teraz má dnes už osemročné dievčatko za sebou 68 týždňov chemoterapie. Na oddelení o nej hovoria ako o statočnom dievčatku, ktoré sa nikdy nesťažuje.

Matka teraz nalieha aj na ďalšie matky, aby nezanedbávali prehliadky u očného lekára, keďže verí, že práve to zachránilo jej dcérke život. "Keď prišli výsledky z magnetickej rezonancie a povedali mi, že moje dieťa má viacero nádorov na mozgu, to bol ten najhorší deň môjho života. Štyri dni po prehliadke u očného lekára objavili nádor na mozgu. Absolútne nič z toho, čo sa dialo, som nepovažovala za príznak toho, čo to bolo," hovorí mama. Vďaka prehliadke zachytili nádor včas a nenarástol do väčších rozmerov.

Rodinka si v roku 2018 užívala cestu loďou na Móra la Nova za svojou rodinou, keď malá Rosa-Mae začala zvracať usprostred noci. Mama ju umyla a dievčatko opäť zaspalo. "Boli sme na lodi a jedli sme v rôznych časoch, čo bolo pre ňu niečo nezvyčajné, čiže sme to nepovažovali za niečo zvláštne," hovorí Claire. Dievčatku bolo zle tri až štyrikrát za noc. Keďže aj Clairinmu druhému synovi bolo na lodi zle, rodina skutočne nepovažovala zvracanie malej Rosy-Mae za niečo zvláštne.

Dievčatko v noci zvracalo, no cez deň mu nebolo nič. Matka sa ju preto rozhodla nechať skontrolovať, no ani doktori nevyzerali byť extrémne znepokojení týmto stavom. Všetko sa zmenilo po prehliadke u očného lekára, kde si odborníci všimli, že jej očný nerv je akýsi zvláštny. Ukázalo sa, že ide o hydrocefalus - nahromadenie tekutiny v mozgu. Jeden z príznakov nádoru je zvracanie, ale bez toho, aby sa dotyčná osoba cítila choro.

V londýnskej nemocnici strávili šesť týždňov, kde dievčatko podstúpilo viacero magnetických rezonancií a operácií. Keď tam prišli prvýkrát, na oddelení boli ďalšie tri rodiny, ktoré sa o nádore dozvedeli takýmto spôsobom.

Malé dievčatko zvláda chorobu skvelo. "Rosa-Mae je najodvážnejšia, najodolnejšia, najsilnejšia a najšťastnejšia osoba, akú poznám. Je úžasná - stále sa usmieva a je úplne neuveriteľná," hovorí jej matka. Dokonca aj keď vyšla po operácii z miestnosti, na tvári jej žiaril úsmev.

Diagnóza im obrátila život na ruby. Mama síce nemôže chodiť na rodičovské združenia a iné školské udalosti, ale jej partner Ed jej v tom pomáha. Aj bratia Rosy-Mae sa museli vzdať niektorých vecí. Keď vypukla pandémia, nemohli robiť všetko to, čo ich priatelia, aby nepriniesli vírus domov. Dobre si však uvedomujú, prečo to tak je.

"Aj keď sa to nestáva často, že nájdeme zvýšený tlak na očný nerv, najmä u tak malého dieťaťa, môže to byť známkou potenciálne závažného stavu, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť a liečbu. Prehliadka môže v niektorých prípadoch zachrániť život aj zrak," hovorí vedúca oftalmológie v Specsavers Canterbury Jason Gillian.