Dekan košickej Leteckej fakulty je vyšetrovaný v českej kauze štátnej zákazky: Okamžitá reakcia

Musia riešiť nepríjemnosti. Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice (LF TUKE) Stanislav Szabo je podľa Českej televízie medzi stíhanými osobami v kauze štátnej zákazky Simulácia zásahov pri leteckých nehodách.

Samotný Szabo sa vyjadril, že obvinenie odmieta, a podal už voči nemu aj sťažnosť. Policajnému obvineniu kvôli manipulácii štátnej zákazky podľa informácií Českej televízie čelí námestník šéfa českých hasičov František Vavera. K tej malo dôjsť v čase, keď Vavera pôsobil priamo na ministerstve vnútra, pod ktoré hasiči spadajú. Česká polícia Vaveru obvinila práve za aktivity zo spomínaného obdobia, „a to v súvislosti s prípravou a s priebehom verejnej zákazky s názvom Simulácia zásahov pri leteckých nehodách,“ ako sa uvádza v policajnom obvinení.

Vyšetrovatelia vysokopostaveného úradníka podľa informácií Českej televízie podozrievajú zo zneužitia právomoci úradnej osoby a zo zjednávania výhody pri zadávaní verejnej zákazky. V tejto veci sa medzi stíhanými objavilo aj meno dekana LF TUKE Stanislava Szaba, ktorý grant získal. Tamojší muži zákona v stanovisku informovali, že prípad manipulácie štátnej zákazky sa stále vyšetruje. „V prípravnom konaní nesmieme zverejniť informácie umožňujúce zistenia totožnosti osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, poškodeného, zúčastnenej osoby a svedka,“ doplnil Ondřej Moravčík, vedúci mediálneho oddelenia českej polície.

Obvinenie odmieta

V projekte Simulácie zásahov pri leteckých nehodách, ktorý začal v roku 2017 a skončil v septembri o dva roky neskôr, pôsobila Letecká fakulta TUKE ako jeden z partnerov spolu s Fakultou dopravy Univerzity Pardubice a so Západočeskou univerzitou v Plzni. Podľa Szaba si ich pardubická univerzita vybrala preto, lebo hlavnú časť leteckej problematiky mali riešiť práve v Košiciach. Preto podľa dekana zohrali v projekte veľmi dôležitú úlohu a preto boli českými partnermi oslovení o účasť.

To, prečo sa jeho meno objavilo v českých médiách v súvislosti so stíhanými osobami v kauze, Szabo komentoval len stručne. „K veci samotnej sa s ohľadom na prebiehajúce úkony nemôžem vyjadrovať. Obvinenie však jednoznačne odmietam, pokladám ho za nedôvodné a podal som už voči nemu aj sťažnosť. Rád by som však zdôraznil, že samotný projekt bol úspešne realizovaný a ukončený, získal kladné hodnotenia zo strany zadávateľa a jeho riešením nebola nikomu zo zúčastnených strán verejného sektora spôsobená žiadna škoda,“ reagoval Szabo.





Rektor TUKE: Platí prezumpcia neviny

Pre Nový Čas sa k téme vyjadril aj rektor TUKE Stanislav Kmeť. „Ja som sa s pánom dekanom Szabom na túto tému osobne rozprával. Absolútne nepripúšťa žiadne pochybenie v tých smeroch, v akom sa o tom hovorí. Zatiaľ platí prezumpcia neviny, takže zatiaľ sa k tomu viac nemôžem vyjadriť,” reagoval Kmeť.