Krach manželstva Gottovej dcéry († 80) Lucie: Prečo ju súd nerozviedol?

Oficiálne je ešte vydatá. Dcéra Karla Gotta († 80) Lucie Kovaříková (33) už začiatkom roka priznala, že so svojím manželom Janom Kovaříkom (40) išli natrvalo od seba.

Dvojicu, ktorá má už dokonca za sebou súdne pojednávanie, ale ešte nerozviedli. I keď sa manželia už na jar dohodli na všetkom vrátane starostlivosti o synov Vojtu (10) a Honzíka (8), musia do súdnej siene prísť ešte prinajmenšom raz. Súd im totiž dal vzhľadom na maloleté deti ešte jednu šancu, ktorá má páru slúžiť na urovnanie sporov. Návrat k sebe však neprichádza do úvahy. Obaja už majú nových životných partnerov, s ktorými do budúcnosti rátajú.