Z kabíny kamióna až proti hviezdnemu Tottenhamu: Ján Krivák zažil zápas snov!

Pred piatimi rokmi hral 6. rakúsku ligu. Hoci sa z platu v amatérskom mužstve dalo vyžiť, popri futbale si privyrábal ako šofér kamióna. V okolí Linza i po celej krajine rozvážal autosúčiastky.

Rodák z Vranova nad Topľou absolvoval v Skopje celý zápas a napriek prehre bol po životnom zápase spokojný. Proti hviezdam takého kalibru ešte nehral. „Je to super pocit. Potrápili sme veľkého favorita. Po našom vyrovnávacom góle som videl na trénerovi Mourinhovi, ako znervóznel. Ihneď poslal na ihrisko Harryho Kana a Lucasa Mouru. Hanbu sme si neurobili. V prvom polčase som bránil Kórejčana Sona. Je neskutočne rýchly a loptu ovláda ako na povel,“ povedal Krivák pre Nový Čas.

Celé Macedónsko je na nich hrdé

Priznal, že pred duelom bol mierne nervózny. V závere mal toho plné zuby. „Chytali ma kŕče. Máme za sebou veľmi náročný program. Celý mesiac hráme takzvané anglické týždne. Doľahla na mňa únava. Našťastie až ku koncu. Prehrali sme so cťou. Celé Macedónsko je na nás hrdé. Chválil nás tréner i vedenie klubu za to, ako sme gigantovi sťažili postup.“

Škendija je líder macedónskej ligy. Krivák sa stal jeho súčasťou začiatkom roka po prestupe z Karvinej. „Vôbec neľutujem, že som sem išiel. Poznal som klub, vedel som, že má vysoké ambície a každý rok hrá európske súťaže. To bolo pre mňa veľké lákadlo,“ prezradil Krivák.

Klub sídli v Macedónsku, no v mužstve je plno Albáncov. Náš obranca ho prirovnáva k Dunajskej Strede. S priateľkou a so 14-mesačným synčekom Samkom bývajú priamo v Tetove.

Nechcel manuálne pracovať

Voľný čas trávi s rodinou. Venuje sa synovi, s ktorým si často vyrazí do prírody alebo povoziť sa na poníkoch v parku. Pandemickú situáciu veľmi nesleduje. „Už mi to lezie na nervy. Mám veľké problémy pri cestovaní na Slovensko. O mesiac idem sestre na svadbu. Nemôžem sa však dostať domov, lebo by som musel ísť do karantény a klub ma na dva týždne neuvoľní. Pri tranzite cez Maďarsko treba ďalšie papiere.“

Za to, že sa dostal spoza volantu kamióna až proti Tottenhamu, vďačí rozvahe a vytrvalosti. Nebolo to obdobie, na ktoré by spomínal v zlom.Pochopil som, že nechcem už v mladom veku manuálne pracovať. Začal som preto na sebe viac makať. Bola to dobrá životná skúsenosť. Zistil som, že futbal je príjemnejšie povolanie ako šofér. Potom prišla skúška v Podbrezovej a uchytil som sa,“ uzavrel Krivák.

Pozdrav od Mourinha a dres kapitána k tomu

Životný zápas i zážitok. Ján Krivák naň nezabudne. Po zápase mu napriek hygienickým opatreniam podal ruku aj kontroverzný portugalský manažér Tottenhamu José Mourinho. „Zaželal mi veľa šťastia v sezóne a nech sa nám darí,“ prezradil Krivák, ktorý veľmi túžil po hmatateľnej spomienke zo zápasu. Podarilo sa mu získať dres kapitána londýnskeho tímu a 98-násobného belgického reprezentanta Tobyho Alderweirelda. „Dohodli sme sa už na ihrisku. Prišiel som potom za ním vo vnútri štadióna a ochotne mi ho venoval. Angličania boli ústretoví. Ani slávny Kane s tým nemal problém. Cenný suvenír získal môj parťák zo stopérskej dvojice kapitán Bejtullai.“

Polčas: 0:1: Góly: 55. Nafiu – 5. Lamela, 70. Son, 80. Kane.

ŠKENDIJA: Zahov - Murati, Krivák, Bejtullai, Pavič - Totre, Dita (77. Zejnullai) - Nafiu (85. Ramadani), Ahmedi, Doriev (85. Merdjani) – Ibraimi.

TOTTENHAM: Hart - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies - Winks (60. Lo Celso), Ndombele, Alli (60. Kane) - Lamela, Bergwijn (66. Moura), Son.