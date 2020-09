Dôvera reaguje na Matovičov plán zavedenia sociálno-zdravotného odvodu: Pacienti si pohoršia

Výsledkom zlúčenia sociálneho a zdravotného poistenia by bolo zhoršenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Pre agentúru SITA to uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Úvahy o tomto kroku vníma poisťovňa v kontexte aktuálnej situácie na politickej scéne. "Domnievame sa, že majú slúžiť na prekrytie medializovaných správ z posledných dní. Pripomenieme, že idea nie je nová, bola na stole už pred viac ako 10 rokmi," konštatoval Štepianský. Efektívnosť výberu poistného by sa podľa neho nezlepšila, administrácia platieb odvodov je na minimálnej úrovni už dnes.

Denník N v piatok informoval, že premiér Igor Matovič začal v OĽaNO aj pred niektorými kolegami z koalície hovoriť o zlúčení výberu zdravotného a sociálneho poistenia a zavedení jedného sociálno-zdravotného odvodu. Sociálna poisťovňa by sa tak zlúčila so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Okrem zjednodušenia výberu poistného by to však znamenalo koniec súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Ostatné koaličné strany očakávajú, že prvý teoretický model fungovania jednej sociálno-zdravotnej poisťovne by mohol vzniknúť do konca roka. Jej vytvorenie by mohlo zjednodušiť zoštátnenie systému povinného poistenia v zdravotníctve.