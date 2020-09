Prodanová je aj v 47 rokoch náramne sexi: Už nekupuje hráčov, ale celý klub

Kto sa čo i len trochu zaujíma o futbalové zákulisie ju pozná! Anamaria Prodanová (47) je jednou z prvých futbalových agentiek určite na svete, ktorá vedela pre svojich zverencov vyrokovať vždy perfektné kontrakty.

Atraktívna Rumunka vraj mení svoje pôsobenie, už nechce predávať a kupovať futbalistov, ale chce kúpiť futbalový klub.

Anamaria sa preslávila nielen ako tvrdá partnerka pri rokovaní, ale aj ako krásna žena, ktorej krivky neušli pozornosti ani najslávnejšiemu pánskemu magazínu. V Playboyi ukázala všetko a vraj by to urobila opäť, ba dokonca by na to nahovorila aj vlastnú dcéru.

Agentka, ktorej rukami prešli hráči ako Adrian Mutu či Nicolae Stanciu, sa preslávila aj tým, že sa zastala Cristiana Ronalda v jeho pamätnom spore s Američankou, ktorá ho obvinila zo znásilnenia. K prípadu, ktorý plnil stránky všetkých svetových médií, sa vyjadrila takto:

„Viete, ako je to s takými ženami? Boli rady, že ich niekto taký znásilnil, a teraz po dvadsiatich rokoch si spomenuli, že sa im to vlastne páčilo.“

Prodanová stále vybavuje prestupy mnohým futbalistom, no najnovšie sa jej meno začalo spomínať medzi najväčšími záujemcami o rumunský klub zo Sibiu, ktorého dlžoby sa začínajú na 700-tisíc eurách. A to by pre niekoľkonásobnú najlepšiu futbalovú manažérku v Rumunsku nemal byť problém. Sama zarába na každom prestupe, navyše je manželkou bývalého hráča Laurentia Reghecampa, ktorý je trénerom saudsko-arabského klubu Al Wasl, čo dohodla - ako inak – Anamaria.