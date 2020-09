Polícia zastavila v Bánovciach matku, ktorá išla autom po dieťa do škôlky: Krvné testy odhalili niečo nehorázne

Pre niekoľko dopravných priestupkov a krkolomnú jazdu zastavili policajti z Bánoviec nad Bebravou 39-ročnú vodičku vozidla zn. Hyundai.

Tá javila známky požitia alkoholu alebo iných návykových látok. Dychová skúška na alkohol síce bola negatívna, avšak vyšetrenie v bánovskej nemocnici preukázalo, že vodička je pozitívna na omamné a psychotropné látky metamfetamin, amfetamin a cannabis. O prípade informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Vrcholom nezodpovednosti 39-ročnej ženy je však to, že ako matka - samoživiteľka išla v takomto stave vyzdvihnúť do škôlky svoje dieťa. Policajti jej na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu," uviedla polícia s tým, že vodičke bol v nemocnici odobratý biologický materiál na bližšie skúmanie. To určí, či sa dopustila priestupku alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.