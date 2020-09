Česi začali zdieľať znepokojivé informácie o rúškach, Prymula reaguje: Čo vlastne vdychujeme?

Informácie o škodlivosti nosenia rúšok kvôli vydychovanému vzduchu, ktoré sa v Česku v poslednej dobe šíria najmä na sociálnych sieťach, označil minister zdravotníctva Roman Prymula (ANO) za nezmysel.

Do rúška sa nezmestí celý objem vydychovaného vzduchu z pľúc a navyše je čiastočne priepustné, povedal na stredajšom neverejnom rokovaní výboru pre zdravotníctvo v Poslaneckej snemovni. Vyplýva to zo zverejneného záznamu. Štúdie podľa neho poukazujú na to, že účinnosť nosenia rúšok môže byť až 80 percent, niektoré pracujú s údajom 50 percent. "Úplne 'fejkové' sú správy o tom, že človek vdychuje starý vydychovaný vzduch. Keď si predstavíme, ako blízko máme masku, tak ten objem tam určite nenapcháte a maska ​​je pomerne veľmi priepustná," povedal Prymula. Pri výdychu vyjde z pľúc asi pol litra vzduchu.



Kritici nosenia rúšok uvádzajú, že pri dýchaní pod rúškom človek späť vdychuje vydychovaný oxid uhličitý. Pri jeho vysokej koncentrácii v krvi môže dochádzať k príznakom ako ospalosť alebo závraty. "Vydýchané baktérie, vírusy, hlieny a nečistoty sa v rúšku zachytia a vy ich vdychujete späť," napísal napríklad už v marci na blogu lekár Jan Hnízdil, ktorý sa venuje psychosomatickej medicíne. Odporcovia oponujú, že rúška používajú aj zdravotníci pri mnohohodinových operáciách.



Minister tiež pripomenul, že v názore na nosenie rúšok nebola konzistentná ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Na konci marca Prymula ako končiaci námestník ministra novinárom povedal, že ich odmietanie má zrejme viesť k tomu, aby ich nebol nedostatok pre zdravotníkov. "WHO vydáva viacero vyhlásení, ktoré sú možno motivované trochu politicky. Politika zatiaľ je, že celosvetovo je nedostatok ochranných prostriedkov. Snažia sa, aby ochranné prostriedky dominantne zostali pre zdravotníkov," uviedol vtedy.



V súčasnej dobe WHO neodporúča rúška pre deti do 12 rokov, s čím minister súhlasí. Preto tiež Česko neukladalo ich nosenie na prvom stupni základných škôl. Zahraničné štúdie podľa neho ukazujú, že deti do desať rokov vylučujú podstatne menej vírusu. "Deti staršie ako 10 rokov už vylučujú prakticky rovnako vírusu ako dospelý," dodal.