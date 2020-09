Beátina zbierka preverí intelekt detí aj dospelých: Hrať sa je veda!

Hrať sa je veda! Autorka výstavy Koleso-vedecká hračka Beáta Puobišová je nadšenkyňa vedeckých hračiek, špeciálne kaleidoskopov, ktorých vlastní až neuveriteľných 387 kusov.

Predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka má radosť z toho, keď sa deti i dospelí hrajú a pritom sa učia premýšľať o fyzikálnych a prírodných zákonitostiach. V Kysuckom múzeu v Čadci momentálne vystavuje niekoľko zaujímavých exponátotov, s ktorými sa môžu pohrať malí i veľkí. A to až do konca októbra.

Na výstave v Čadci nájdete niekoľko zaujímavých kúskov, a ako hovorí autorka – všetko sú to vedecké hračky, ktoré demonštrujú/približujú prírodný zákon, jav či technický fenomén. Na výstavu si treba vyhradiť aspoň hodinu času. "Najprv si prečítajú informácie o kolese, pozrú si optické klamy, potom sa budú hrať s tým, čo ich osloví. Na výber je toho veľa – viac ako 200 hračiek. Určite si na svoje prídu aj skupiny detí,“ odporúča autorka výstavy.

NOSÁČI

tiažová sila – ťahová sila – gravitačná sila - rovnováha

Kývanie figúrok pripomína charakteristickú chôdzu námorníkov! Ako rozhýbať drevené figúrky?

1. Závažie na konci nite nechajte visieť zo stola. Zboka slabo ťuknite do stojacich spojených panáčikov v strede stola.

2. Figúrky pochodujú kývavým krokom k okraju stola. Tam zastanú.

Pohyb figúrok vyvoláva ťahová sila, ktorá je prejavom tiažovej sily pôsobiacej na drevené závažie, ktoré je lankom spojené s figúrkami. Nohy figúrok sú v spodnej časti zaoblené, čo umožňuje ich nakláňanie do strán. Celková hmotnosť sa tak na krátky čas prenáša len na dvojicu nôh. Pretože sú nohy voľne zavesené na hrubšom drôte, druhá dvojica nôh sa mierne posunie vpred. Pôsobením ťahovej sily sa celý proces opakuje až do zastavenia figúrok pred okrajom stola, keď sa pôsobenie tiažovej sily prestane prejavovať ako ťahová sila pôsobiaca v smere pohybu figúrok. Ak by figúrky na začiatku pohybu získali väčšiu kinetickú energiu (potiahnutím za závažie rukou), padli by zo stola.