Nemocnica v Košiciach vypovedala zmluvu jednej poisťovni: Od novembra len pre akútnych pacientov?

Nové vedenie UNLP Košice prehodnocuje všetky výnosy a náklady nemocnice.

Na základe interných analýz pristúpilo k viacerým ozdravným opatreniam, ktoré majú za cieľ zlepšiť efektivitu hospodárenia. Nový Čas však zistil, že sa to týka len jednej poisťovne. "Môžeme potvrdiť, že od júla bola UNLP Košice nútená vypovedať zmluvu poisťovni Dôvera a od 1.8.2020 vstúpila do trojmesačných rokovacích konaní ohľadne novej zmluvy. V auguste UNLP Košice informovala poisťovňu Dôvera o dôvodoch vypovedania zmluvy a finančných očakávaniach, ktoré by mala nová zmluva spĺňať," uviedli z komunikačného oddelenia nemocnice.

Ďalej tvrdia, že chcú novú zmluvu s Dôverou uzatvoriť, avšak tak, aby boli dodržané primerané podmienky zohľadňujúce ekonomickú náročnosť poskytovaných zdravotných výkonov. "K dohode medzi poisťovňou Dôvera a UNLP Košice však zatiaľ nedošlo. Ak k nej nedôjde ani do 1. 11. 2020, UNLP Košice bude nútená poskytovať poistencom poisťovne Dôvera iba akútnu zdravotnú starostlivosť," reagovali z nemocnice.