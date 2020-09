Sexi Koukalová: Prezradila, s kým po rozchode s manželom spáva v posteli

Zahráva sa s fanúšikmi. Bývalá česká biatlonistka Gabriela Koukalová (30) nedávno zaskočila svojich fanúšikov správou, že sa so svojim manželom Petrom Koukalom rozvádza.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Majsterka sveta a držiteľka dvoch strieborných medailí zo zimných olympijských hier je v poslednom čase mimoriadne aktívna na sociálnych sieťach. Okrem svojich aktivít sa rada fanúšikom pochváli aj novými plavkami, sexi outfitom či príbehmi, ktoré prežila. Najnovšie sa so svojim priaznivcami trocha pohrala, keď im ponúkla dôkaz, že v posteli zdieľa miesto už s iným priateľom.

"Viem, že mnohí z vás sa pozerajú cez prsty na to, keď niekto spí so psom v posteli, no áno, keď ja si proste nemôžem pomôcť," napísala k fotografii so štvornohým miláčikom. Veľa fanúšikov ju ale hneď upokojilo, keď jej napísalo, že nejde o nič zvláštne.