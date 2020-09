Daniel Lipšic: Nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora! Toto je dôvod

Advokát Daniel Lipšic nebude kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora. Pôsobiť chce skôr v právnej praxi. Uviedol to v piatok na sociálnej sieti.

"Skutočná aréne boja proti zločinu by mi vo funkcii generálneho prokurátora chýbala. Som presvedčený, že som dnes užitočnejší v prvej línii, teda pri každodennom riešení konkrétnych prípadov a káuz, ktoré sú „na stole“ a ktoré – pevne verím – ešte pred súd dostaneme. A to je dôvod, pre ktorý nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora," uviedol na svojom facebookovom profile.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Slovensku želám odhodlaného a rozhodného generálneho prokurátora," doplnil. Vzísť by mal podľa Lipšica z najtransparentnejšej súťaže v histórii. Poslanci Národnej rady SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.