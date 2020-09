Jojkárska veľkolepá šou Zlatá maska sľubuje okrem skvelých výkonov súťažiacich aj poriadnu dávku zábavy. O tú sa častokrát postarajú celebritní hádači, ktorí pri odtajňovaní masiek, ktoré sú pre nich veľkým otáznikom poodhalia čo to aj z ich súkromia. To sa tentokrát podarilo Jiřine Bohdalovej, ktorá chtiac nechtiac prezradila pikošku na speváka Vojtu Dyka. Akú, to sa dozviete v našom videu a vy si samozrejme nenechajte ujsť šou Zlatá maska už v nedeľu o 20.30 na JOJ-ke!