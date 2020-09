Víťazná jazda Bayernu pokračuje: Ďalšia cenná trofej do zbierky

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili vo štvrtok v budapeštianskej Aréne Ferenca Puskása nad FC Sevilla 2:1 po predĺžení a stali sa víťazmi 45. ročníka Superpohára UEFA.

Bayern sa tešil zo svojho druhého zisku tejto trofeje po roku 2013, keď v pražskom Edene zdolal londýnsku Chelsea v jedenástkovom rozstrele.

Úradujúceho víťaza Európskej ligy dostal do vedenia v 13. minúte gólom z penalty Lucas Ocampos. V 34. minúte po skvelej práci Roberta Lewandowského v pokutovom území vyrovnal Leon Goreztka. V druhom polčase gól nepadol a išlo sa do extračasu, v ktorom hlavou v 104. minúte rozhodol o triumfe úradujúceho šampióna Ligy majstrov striedajúci Javi Martinez.

Sevilla si o Superpohár zahrala už šiestykrát, získala ho iba v roku 2006.

Superpohár UEFA:

Bayern Mníchov - FC Sevilla 2:1 pp (1:1, 1:1)

Góly: 34. Goretzka, 104. Martinez - 13. Ocampos (z 11 m). ŽK: Alaba - Jordan, Kounde, Fernando, Escudero. Rozhodoval: Taylor (Angl.), 20.000 divákov.

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez (99. Martinez), Alaba (112. Boateng) - Goretzka (99. Davies), Kimmich - Sane (70. Tolisso), Müller, Gnabry - Lewandowski

Sevilla: Bounou - Navas, Diego Carlos, Kounde, Escudero - Jordan (94. Vazquez), Fernando, Rakitič (56. O. Torres) - Suso (73. Gudelj), De Jong (56. En-Nesyri), Ocampos

Sevilla aktívnou hrou a vysokým pressingom držala v úvode favorizovaný Bayern na dištanc. Bola disciplinovaná a pozorná aj v obrane a narobila súperovi značné problémy. V 12. minúte David Alaba fauloval v šestnástke Ivana Rakitiča a Ocampos pokutový kop suverénne premenil. Bavori museli logicky pridať plyn a hral sa rýchly a zaujímavý futbal. V 21. minúte Lewandowski našiel dobrou prihrávkou v šestnástke Thomasa Müllera, ale tomu zakončenie aj s prispením obrancu nevyšlo podľa predstáv. Potom to v 26. minúte skúsil Benjamin Pavard, jeho strela z prvej však minula ľavú žrď. Nemecký šampión bol v tlaku, v 30. minúte tiesnený Lewandowski sám pred Yassinom Bounouom skúsil ľahko brankára súpera prestreliť, no ten jeho úmysel výborne prečítal. Čo viselo vo vzduchu, to sa udialo v 34. minúte. Müller vonkajškom nártu našiel načasovanou padajúcou loptou v šestnástke Lewandowského, ten sa skvele otočil a priťukol Goretzkovi, ktorý zakončil rutinérsky a vyrovnal. Na druhej strane dal hneď gól aj Luuk de Jong, ale bolo to z ofsajdu. Sevilla v ďalšom priebehu prvého polčasu už útočným vlnám Bavorovo odolala.

Druhý polčas oba tímy rozbehli v nezmenených zostavách a v 47. minúte sa brankár Bavorov Manuel Neuer vytiahol pri veľkej šanci De Jonga. V 51. minúte dal Bayern nádherný gól, ktorý však neplatil po verdikte VAR pre tesný ofsajd. Center Leroya Saneho Lewandowski v centimetrovej ofsajdovej pozícii hlavou sklepol k Müllerovi, ten mu ešte loptu krásne vrátil a poľský kanonier zakončil do odkrytej bránky, no skóre sa nezmenilo. Stále sa hral aktívny futbal vo vysokom tempe, obe obrany mali dostatok práce, ale boli pozorné. Bayern bol strelecky aktívnejší, dvakrát to skúsil Serge Gnabry, no bez úspechu. V 63. minúte rozhodcovia Bayernu neuznali po zásahu VAR ďalší gól, keď Lewandowski prihral hlavou Goretzkovi, ktorého vyrazenú strelu dorazil Sane, ale hlavný rozhodca sa vrátil ku zákroku Poliaka, ktorý fauloval obrancu, a gól neplatil. Sevilla potrebovala veľké množstvo energie na bránenie FCB, dopredu sa nedostávala často. V závere sa mohol o rozhodnutie postarať striedajúci Youssef En-Nesyri, ktorý išiel v sólo nájazde na Neuera, ten však spoluhráčov zachránil výborným zákrokom.

V predĺžení ako prví pohrozili Sevillčania, En-Nesyri nabehnutý zrejme z ofsajdovej pozície si zasekol obrancu a už takmer Neuera prekonal, ale ten nohou vyrazil na žrď. V 104. minúte sa po rohu lopta dostala k Davidovi Alabovi, jeho strelu Bounou len vyrazil a Martinez ho prudkou hlavičkou prekonal. V 105.+1 minúte mohol Bayern zvýšiť, ale do strely Niklasa Süleho dal v poslednom momente hlavu obranca španielskeho mužstva. V druhej nadstavenej 15-minútovke víťaz Ligy majstrov kontroloval hru a mohol osláviť zisk ďalšej cennej trofeje.