Trpká rozlúčka s Európskou ligou: DAC končí po hanebnom výprasku

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa s účinkovaním v Európskej lige UEFA 2020/2021 rozlúčili v 3. predkole. Nad sily zverencov trénera Bernda Storcka bol rakúsky LASK Linz, na pôde ktorého utrpel posledný slovenský zástupca v súťaži debakel 0:7.

Po prvom polčase štvrtkového duelu viedli domáci 2:0 vďaka presným zásahom Marka Raguža. Po zmene strán sa duel zmenil na exhibíciu, do streleckej listiny sa postupne zapísali aj Petar Filipovič, Peter Michorl, Andreas Gruber, Husein Balič a Thomas Sabitzer.

LASK Linz nastúpi v play off, ktoré je na programe vo štvrtok 1. októbra, na ihrisku víťaza súboja medzi Sportingom Lisabon a škótskym Aberdeenom. Žreb skupinovej fázy EL sa uskutoční v piatok 2. októbra o 13.00 h v Nyone.

3. predkolo Európskej ligy UEFA 2020/2021:

LASK Linz - FC DAC 1904 Dunajská Streda 7:0 (2:0)

Góly: 6. a 16. Raguž, 47. Filipovič, 51. Michorl, 53. Gruber, 55. H. Balič, 77. Sabitzer. ŽK: Kružliak, ČK: 48. Blackman (DAC). Rozhodovali: Brisard - Pages, Debart (Fr.), bez divákov.

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovič (58. Ramsebner) - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber (58. Reiter), H. Balič (72. Sabitzer) - Raguž

DAC: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - A. Fábry (36. Beskorovajnyj), Schäfer, A. Balič - Kalmár - Divkovič (60. Bednár), Ramirez (60. Nicolaescu)

/na 1 zápas, LASK Linz postúpil do play off/

Domáci vyslali prvú strelu na bránku už v 1. minúte, s pokusom Ranftla ale nemal Jedlička veľa práce. Hosťom od začiatku stretnutia robil veľké problémy vysoký pressing súpera, vďaka ktorému si LASK vytvoril prevahu a v 6. minúte ju pretavil do strelenia vedúceho gólu. Obrana DAC nezachytila center Michorla, Raguž si na hranici ofsajdu spracoval loptu a popri Jedličkovi ju poslal do siete - 1:0. Hráči LASK-u pokračovali v aktívnom napádaní neistej rozohrávky súpera a v 16. minúte sa im podarilo zdvojnásobiť náskok. Svoje kanonierske schopnosti opäť potvrdil Raguž, ktorý si tentoraz šikovne zbehol za chrbát obrany a do centra Grubera sa vložil efektným a najmä gólovým halfvolejom - 2:0. Dunajskostredčanom vôbec nevyšiel vstup do zápasu a k väčšej aktivite ich neprebral ani druhý inkasovaný gól. Naopak, v 22. minúte sa mohol Raguž tešiť z hetriku, po rohovom kope však z tesnej blízkosti nenamieril hlavou medzi žrde. V 28. minúte mohol vliať nádej pre DAC Divkovič, ktorý sa pekne zbavil Wiesingera, ale na brankára Schlagera už nevyzrel. V prvom polčase to bol iba jeden z mála ofenzívnych zábleskov zo strany DAC, ktorý v Linzi nepripomínal suveréna z Fortuna ligy.

Akúkoľvek snahu hostí zabojovať o postup zmarili úvodné minúty druhého dejstva. Najskôr po rohu Michorla zvýšil na 3:0 presnou hlavičkou k bližšej žrdi Filipovič a v 48. minúte oslabil DAC frustrovaný Blackman, ktorý za nešetrný zákrok pri autovej čiare videl od hlavného rozhodcu Brisarda červenú kartu. Aby toho nebolo pre zdecimovaných hostí málo, v 51. minúte namieril presne z hranice šestnástky Michorl - 4:0 a o dve minúty potrestal zmätky v defenzíve Gruber - 5:0. Jedlička si síce siahol na loptu, ale nezabránil jej ceste do siete. Domáci boli pri chuti a do čoho kopli, to spadlo do bránky. Potvrdilo sa to aj v 55. minúte, keď z 20 metrov napriahol H. Balič a zvýšil už na 6:0. Storckovi zverenci boli zrelí "na uterák", v 62. minúte ich zachránila žrď, ktorá zazvonila po delovke H. Baliča. V zostávajúcom priebehu stretnutia aktivita LASK-u mierne opadla, napriek tomu si jeho hráči vytvorili pár príležitostí, ktoré ešte vyústili do gólu Sabitzera - 7:0. DAC si pri svojej premiére v 3. predkole EL odniesol z Rakúska trpkú prehru, po vypadnutí sa však môže naplno sústrediť na boj o titul v domácej súťaži.