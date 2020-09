Moderátor Vincze v obrovských bolestiach: Z divadla rovno do špitála

Hlavná tvár markizáckeho spravodajstva Viktor Vincze (29), ktorý momentálne hviezdi v divadelnom muzikáli režiséra Jána Ďurovčíka (49) Voda a krv nad vodou, nečakane skončil v jednej z bratislavských nemocníc.

Sympatický moderátor si totiž pri nacvičovaní predstavenia spôsobil úraz, pre ktorý musel navštíviť ortopedickú ambulanciu.

Vinczemu ide karta. Nielenže je moderátorskou stálicou v Markíze, príležitosť dostal aj v šou Tvoja tvár znie povedome. Zabŕdol však aj do herectva, keď s manželkou Adelou nacvičili divadelnú hru Odchody vlakov a teraz sa zvŕta najnovšie na doskách Novej scény v muzikáli režiséra Jána Ďurovčíka. Náročné nácviky muzikálu mu, zdá sa, dávali poriadne zabrať a o slovo sa prihlásilo aj jeho zdravie.

Počas predstavenia si spôsobil bolestivý úraz. Viktor si totiž počas nácviku vyvrtol a natiahol kolenný kĺb. S tým hneď na druhý deň utekal na ortopedickú ambulanciu, odkiaľ zverejnil diagnózu. „Distorzia tibiálneho vnútorného bočného väzu,“ stálo v lekárskej správe. Vincze si však z toho ťažkú hlavu nerobil.

„Muzikálové koleno. Pripravujeme predstavenie voda a krv v kolene,“ pridal úsmevne na záver moderátor. „Stalo sa to v nedeľu počas predstavenia. Dohral som to bez problémov, o deň to ale začalo veľmi bolieť. Podľa lekárov to nie je odtrhnuté, tak by mala bolesť postupne odísť sama, ak nebudem koleno preťažovať. Zatiaľ chodím aj na vysielanie Televíznych novín ako pirát, uvidíme, či sa to do ďalšieho predstavenia zahojí,“ priznal nám Viktor.