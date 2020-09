UEFA dala piatim striedaniam zelenú: Zmeniť chce aj zápasový kalendár

Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (VV UEFA) vo štvrtok rozhodol o povolení piatich striedaní v reprezentačných zápasoch aj stretnutiach Ligy majstrov a Európskej ligy UEFA v tejto i nasledujúcej sezóne.

Tiež upravil termínový kalendár na roky 2021, resp. 2022, takže v marci a v septembri budúceho roka sa v asociačnom termíne odohrajú až tri zápasy. Toto podlieha ešte schváleniu od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Úpravy v termínovej listine sa dohodli so súhlasom Európskej asociácie klubov (ECA) a Európskymi ligami. Motiváciou bola strata termínov a odloženie EURO 2020 pre pandémiu COVID-19. Toto riešenie sa už uplatnilo so súhlasom FIFA aj v tomto roku v októbrovom, resp. novembrovom okne.

Termín 31. máj až 8. jún 2021 bude priestor na pripravené zápasy pred ME. Od 20. augusta do 8. septembra budú opäť tri zápasy, 4.-12. októbra 2021, resp. 8.-16. novembra po dva zápasy a v termíne 21.-29. marca 2020 sú vyčlenené dva hracie dni pre play off európskej kvalifikácie MS.

Finálový turnaj Ligy národov sa bude hrať semifinálovými zápasmi 6. a 7. októbra, finále a duel o 3. miesto je v pláne 10. októbra 2021. O organizáciu finálového turnaja prejavili záujem Taliansko, Holandsko a Poľsko. Víťazi štyroch skupín A-divízie budú v kvalifikácii MS 2020 vyžrebovaní do 5-členných skupín a nie 6-členných. Žreb kvalifikácie má FIFA v pláne zorganizovať v Zürichu v decembri tohto roka, pôvodne to malo byť 29. novembra 2020.

Päť striedaní sa uplatní pre všetky zápasy pod kuratelou UEFA už v tejto sezóne. Výročný kongres UEFA sa v marci 2021 neuskutoční v Minsku, UEFA bude nasledujúceho polroka všetky väčšie stretnutia hostiť vo Švajčiarsku. Informoval oficiálny web UEFA.