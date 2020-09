Šťastie v nešťastí dôchodcu Jozefa: Ukradli mu starú felíciu, šľachetný čin! Dostal vynoveného tátoša

Obrovský smútok vystriedalo ešte väčšie prekvapenie a dojatie. To, čo zažil pán Jozef Hargaš (67), mu nielen vyrazilo dych, ale aj vohnalo slzy do očí.

Skromný pán prišiel o svoju staručkú felíciu, keď mu ju ukradli na stanici v Novom Meste nad Váhom. Členovia skupiny HAKA ju síce našli, žiaľ, bola totálne rozbitá. Partii, ktorá pravidelne poľuje na zlodejov a hľadá kradnuté autá, to však nedalo. Nešťastnému Jozefovi, ktorý nemá šancu si niekedy ešte kúpiť auto, sa pozbierali na ojazdenú fábiu. Tú vlastnými rukami dali do takého stavu, že mu bude slúžiť ešte dlhé roky.

Dobrých ľudí robia dobré skutky! To si povedali členovia skupiny HAKA – Hľadá sa auto krádeže automobilov, a príbeh pána Jozefa Hargaša (67) z Čachtíc ich nenechal ľahostajných. Jeho jediné auto felíciu, ktoré mu slúžilo roky, mu ukradli na stanici v Novom Meste nad Váhom. Členovia skupiny ho síce našli, ale bolo prevrátené na strechu a rozbité.

„To auto bolo nepoužiteľné, od našich členov prišla iniciatíva, aby sme sa mu zložili na iné. Prispela kopa ľudí, podarilo sa vyzbierať 3 100 eur, za 3 000 sme kúpili fábiu. Sponzori dali ďalších 4 000 do opravy a do takého stavu, že to auto je v bezchybnom stave a pán Jozef s ním nebude mať žiadne starosti. Dostal aj zimné gumy a má zabudovaný systém proti krádeži,“ opisuje zakladateľ skupiny HAKA Štefan Farkaš (39).

Prekvapenie pod mašľou

Pán Jozef o ničom nevedel, keďže všetko prebiehalo na sociálnych sieťach, kde on nie je. Netušil, prečo ho rodina berie v stredu do Galanty, kde sa pod veľkou bielou plachtou s mašľou skrývalo prekvapenie. V piatok minulý týždeň oslávil narodeniny a napriek veľkému utajeniu tušil, že sa na neho niečo chystá. „Toto sa mi ale ani nesnívalo. Ja som aj chcel niečo povedať, ale takú guču som mal v hrdle, že som ani nevedel zo seba nič poriadne dostať,“ hovorí ešte stále dojatý dôchodca, ktorý je po operácii kolena a auto mu nesmierne uľahčuje život.

Ešte si musí vybaviť prepis a vysnívaný tátoš bude už len jeho. „On ešte večer nevedel rozprávať, taký bol dojatý. Nikdy sa mu nestalo, že by mu ukradli auto, ale to, že mu cudzí ľudia kúpia ďalšie, nevie stále pochopiť. Veľmi je unesený z toho,“ prezradil Jozefov zať Emil Masár (43).