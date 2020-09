Minister Korčok reaguje na kritiku opozičných poslancov: Tvrdý odkaz!

Nikdy nad dezinformáciami nevyhráme, ak budú šírené priamo zo zákonodarného zboru SR.

V diskusii v Národnej rade (NR) SR o materiáli Zahraničná a európska politika SR v roku 2020 to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Reagoval tak na kritiku opozičných poslancov, že slovenská vláda ide posielať bieloruskej opozícii 750.000 eur. Zároveň vyhlásil, že slovenskí občania sú zmätení z dlhodobého politického naratívu na Slovensku, že najlepšie je nepatriť nikam, a teda ani na západ, ani na východ. Musí byť podľa neho jasné, kam patríme.

Korčok upozornil, že 500.000 eur z balíka pôjde na štipendiá pre bieloruských študentov, ktorí sa stali obeťami represálií. Slovensko ich podľa neho prijme, ak budú mať záujem tu doštudovať. Reaguje tak na podnet troch slovenských univerzít, ktoré by chceli týchto študentov prijať. Minister dodal, že 250.000 eur pôjde na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti. Kritikov sa spýtal, akej opozícii chcú poslať peniaze, keď tú uväznili alebo vyhnali z Bieloruska. "Nielenže je to nepravda, je to príklad vedomého šírenia dezinformácie. O dezinformáciách ste tu chceli hovoriť, ja vám chcem povedať, že nikdy nad dezinformáciami nevyhráme, ak budú šírené priamo zo zákonodarného zboru SR," vyhlásil.

Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že SR by nemala patriť "niekde medzi, lebo medzi znamená nepatriť vôbec nikde". Slovensko sa podľa neho výrazne odlišuje vo vnímaní vlastného postavenia vo svete od ostatných štátov Vyšehradskej štvorky. "Na Slovensku si až 60 percent občanov myslí, že je najlepšie nepatriť nikde. A ja vyčítam to, že tento pocit našich občanov neprišiel odnikiaľ, on je výsledkom určitého politického naratívu, ktorý tu je pestovaný, a preto dezorientujeme našich občanov," pripomenul v pléne.

Podľa ministra nepoprieme, že svet má štyri svetové strany, ale má byť úplne jasné, kam patrí Slovensko, pretože inak "loď, ktorú navigujeme, sa bude motať a nebudú tomu rozumieť ani naši partneri, a už vôbec nie naši občania".

Korčok tiež reagoval na kritiku, že prítomnosťou našich vojsk na hraniciach s Ruskom údajne provokujeme konflikt s Ruskom. "Spojenecké vojská by neboli na východnom krídle Aliancie, keby Rusko neanektovalo územie nášho suseda," povedal. Táto situácia nám nemôže byť podľa neho ukradnutá. "Ak nám je to jedno, je nám jedno integrita nášho územia," uzavrel.