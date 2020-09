Bude krádež zvieraťa trestným činom? Polícia reaguje na správy o zabíjaní psov v rómskych osadách

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom. Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to zahrňovala.

Posunulo ju ministerstvu vnútra na Národnej rade (NR) SR. „Tak, ako je trestným činom, keď niekto odcudzí plodiny z poľnohospodárskych pozemkov, drevo z lesa alebo ryby z rybníka, akákoľvek krádež živého zvieraťa by bola trestným činom,“ povedal riaditeľ odboru envirokriminality Prezídia Policajného zboru SR Mário Kern v reakcii na informácie o zabíjaní psov v rómskych osadách. Prevráti vám žalúdok: Psie zabíjačky na Slovensku! Z ukradnutých domácich miláčikov robia masť Vo veci týrania zvierat by sa mali vzdelávať policajti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ŠVPS SR. Na konkrétnych krokoch, ktoré majú zamedziť týraniu zvierat, spolupracuje s rezortmi aj poslankyňa Národnej rady Anna Zemanová (SaS). V najbližších dňoch chce predstaviť procesnú mapu, vďaka ktorej sa budú môcť identifikovať medzery v legislatíve a v praxi. „Konkrétne pôjde o sledovanie časovej osi od nadobudnutia zvieraťa, jeho chov, až po prirodzený úhyn pri spoločenských zvieratách a až po ich ďalšie spracovanie pri hospodárskych. Táto mapa nám pomôže odsledovať, v ktorých lokalitách prichádza k najčastejšiemu týraniu zvierat a ich následnému zabitiu,“ priblížila. Predstaviť chce aj veterinárne opatrenia. Budú obsahovať celý proces, od výkonu kontroly pre zamedzenie množenia psov až po represívne opatrenia. O sprísnení trestov za týranie zvierat a zanedbanie ich starostlivosti sa rokuje na schôdzi parlamentu. Poslanci novelu trestného zákona posunuli do druhého čítania. Trestná sadzba by sa mala sprísniť z dvoch rokov na tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Poslanci navrhujú aj novú skutkovú podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat.