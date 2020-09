Vysoké školy museli pre pandémiu prijať viaceré opatrenia: Ako nám COVID-19 zmenil výučbu?

Koronavírus poznačil aj vysokoškolské vzdelávanie! Zatiaľ čo počas prvej vlny sa študenti vzdelávali online a auly zívali prázdnotou, zimný semester začal na mnohých školách fungovať aj prezenčne.

Školy aj vysokoškolské internáty museli prijať sériu opatrení skôr, ako privítali prvých študentov. Nosenie rúšok, pravidelná dezinfekcia aj zriadenie izolačných miestností tvoria základ v boji proti šíreniu COVID-19. Napriek tomu sa v niektorých zariadeniach už nebezpečný vírus objavil a školy boli nútené pristúpiť aj k organizačným zmenám štúdia. Nový Čas zisťoval ako.

Situáciu už poznáme

Andrea (22), Vysoká škola múzických umení, Bratislava Otvoriť galériu Andrea (22) Zdroj: Patrik Struk

- So situáciou sme už oboznámení, preto sme pokojnejší. Ak sa prípad vyskytne, neviem, ako to budú riešiť. Len to je trochu stresujúce.

Obavy nemám

Jakub (21), Technická univerzita Košice

- Obavy bývať v internáte nemám, ale opatrnosti nie je nikdy dosť. Dodržiavame všetky opatrenia, ktoré máme v internáte, rúška nosíme vo vnútorných priestoroch.

V rúškach varíme

Tereza (21), Technická univerzita Košice

- Je to iné bývanie na intráku oproti vlaňajšku, ale dalo sa na to rýchlo zvyknúť. Nosiť rúška mimo izby nevnímam ako veľký problém. Ľudia to dodržujú, študenti si v rúškach aj varia.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Tomáš Zavatčan, hovorca

- Snažíme sa vytvoriť také podmienky, aby sa študenti cítili komfortne a aby nebola narušená výučba praktických predmetov. Všetkým študentom zo zahraničia sme zabezpečili bezplatné testovanie na COVID-19. Vo všetkých vnútorných priestoroch internátu, ako aj univerzity je povinné nosenie rúšok, pravidelne dezinfi kujeme priestory a vykonávame všetky opatrenia podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Forma vyučovania: kombinovaná: prezenčno-dištančná

Počet nakazených: 15 u zahraničných študentov v domácej karanténe, 2 na internáte

Technická univerzita Košice

Marek Dufala, riaditeľ Študentských domovov a jedální

- Nakazení študenti sa nachádzali v našich karanténnych zariadeniach, ktoré sme im vytvorili na absolvovanie domácej karantény. Samozrejme, sú v izolácii od ostatných študentov.

Forma vyučovania: kombinovaná: prezenčno-dištančná

Počet nakazených: 13 u študentov z Ukrajiny

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Otvoriť galériu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zdroj: TASR

Jana Štefánková, hovorkyňa

- Proces výučby sa upravuje opatreniami dekanov jednotlivých fakúlt. Prezenčná výučba zatiaľ beží, dodržujú sa opatrenia typu rozostup, rozsadenie, limitovaný počet študentov v miestnosti, rúška na tvári a dezinfekcia. V prípade potreby sa prejde na online výučbu, príp. na kombináciu prezenčnej a online výučby.

Forma vyučovania: prezenčná

Počet nakazených: 1 zahraničná študentka (momentálne v karanténe v Gabčíkove, do internátu príde, až keď bude negatívna)

Žilinská univerzita, Žilina

Jozef Ristvej, prorektor

- Vzhľadom na situáciu, týkajúcu sa pandémie, posunula Žilinská univerzita v Žiline začiatok výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 o týždeň, t. j. výučba sa začína od 28. 9. 2020. Internáty sú pripravené, rovnako aj izolačné izby, dezinfekcia, rúška, rukavice a pod. Apelujeme na študentov, aby sa správali zodpovedne a obmedzovali najmä cestovanie.

Forma vyučovania: prezenčná

Počet nakazených: V karanténnych zariadeniach sa zatiaľ vyskytol jeden pozitívny prípad študenta, ktorý pochádza z Ukrajiny.

Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Lucia Petríková, hovorkyňa

- Online budú prebiehať najmä prednášky. Taktiež výučba zahraničných študentov v anglickom a v slovenskom jazyku bude zabezpečená online z dôvodu znižovania rizika a tiež z toho dôvodu, že niektorí zahraniční študenti zostali vo svojej domovskej krajine. Väčšina praktických predmetov sa bude vyučovať prezenčne za dodržiavania bezpečnostných opatrení.

Forma vyučovania: 60 % prezenčne a 40 % online. Prváci 80 % prezenčnou formou.

Počet nakazených: 2 študenti z Uzbekistanu

Ekonomická univerzita, Bratislava

Miroslav Horňák, vedúci centra komunikácie

- Na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude výučba prebiehať od 28. 9. 2020 individuálnou komunikáciou učiteľov a študentov, od 5. 10. 2020 prezenčnou formou podľa rozvrhu hodín pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie je univerzita pripravená začať vyučovať online.

Forma vyučovania: kombinovaná

Počet nakazených: 0

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fedor Blaščák, hovorca

- Študenti na prednáškach budú rôzne, to závisí od počtu študentov na prednáške. Prezenčne sa zúčastnia na predmetoch, kde bude ich maximálny počet 25.

Forma vyučovania: kombinovaná prezenčno-dištančná

Počet nakazených: v ubytovacom zariadení STU v Gabčíkove sa vyskytli 4 pozitívne prípady zahraničných študentov

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Daniela Straková, vedúca referátu marketing. komunikácie

- Prezenčná výučba bude prebiehať pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Pre študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť na prezenčnom štúdiu z dôvodov: podozrenie na ochorenie COVID-19; bol v kontakte s nakazenou osobou; vrátili sa z rizikovej krajiny; alebo pre zahraničných študentov, ktorí sa nachádzajú v domovskej krajine, bude zabezpečená online výučba. Pri zhoršení situácie prejdeme na dištančnú metódu výučby.

Forma vyučovania: prezenčná, Právnická fakulta dištančne

Počet nakazených: 0

Prešovská univerzita, Prešov

Anna Polačková, hovorkyňa

- Pri vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 50 osôb, je potrebné aplikovať šachovnicové sedenie študentov. V prípade, ak to technické možnosti nedovolia, odporúčame výučbu doplniť o online prenos. Na internátoch platí zákaz návštev. Nakazení študenti sa nachádzajú v karanténnom zariadení univerzity, ktoré je uzatvorené, bez možnosti z neho vychádzať. Celý internát bude po skončení karantény kvalifikovane vydenzifikovaný.

Forma vyučovania: prezenčná

Počet nakazených: 4