Kauza Fatima: Svata Jankovskej a expolicajta budú stíhať väzobne, obvinená advokátka si trochu vydýchla

Krajský súd v Trnave vzal do väzby Petra Vaska, svata bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej a Milana Žáčika, bývalého policajta Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Súd po trojhodinovom rozhodovaní zrušil uznesenie Okresného súdu v Trenčíne, ktorý ich pôvodne ponechal na slobode. Na slobode zostáva advokátka Anna Žedényiová. V jej prípade súd nahradil väzbu písomným sľubom a dohľadom probačného úradníka. Všetci čelia spoločne s Monikou Jankovskou a Michalom V. obvineniu z marenia spravodlivosti.

„Mne osobne je veľmi ľúto, že tak mimoriadne kvalitné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Trenčíne bolo zrušené, ale rešpektujem to,“ povedal obhajca Petra Vaska Rastislav Palovič. Obvinení sa k rozhodnutiu súdu nevyjadrili.

Ich obvinenie súvisí s prípadom dlhoročného sporu okolo trenčianskeho podniku Fatima a s výpoveďou kľúčového svedka Michala V., ktorý je v prípade tiež obvinený. Z trojice obvinených sa k záležitosti osobne vyjadrila len advokátka Anna Žedényiová, ktorá svedka označila za blázna, pre ktorého je klamstvo životný štýl. Prokurátor pripustil, že svedok menil výpovede, ale obvinenie je podľa neho podložené aj ďalšími dôkazmi, napríklad z aplikácií Threema alebo Viber.

Petra Vaska z pojednávacej miestnosti odviezli do väzby v Ilave, Milana Žáčika do Žiliny. Pôvodne mal o sťažnosti prokurátora proti verdiktu okresného súdu rozhodovať Krajský súd v Trenčíne, Najvyšší súd SR mu však vec odňal a pridelil ju do Trnavy. Monika Jankovská, jedna z obvinených v prípade, v minulosti na trenčianskom súde pracovala.