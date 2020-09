Mourinho potrebuje zaplátať dieru v obrane: Pridá sa Škriniar k týmto posilám?

Kúpte mi Škriniara! Kontroverzný portugalský tréner José Mourinho (57) je neoblomný.

Šéfovi lavičky Tottenhamu Hotspur nestačí príchod skúseného Garetha Bala (31) z Realu Madrid. Nalieha na vedenie klubu, aby siahlo hlboko do pokladnice a priviedlo na sever Londýna Milana Škriniara (25) z Interu Miláno.

Gianluca Di Marzio, známy taliansky novinár, zaoberajúci sa prestupmi hráčov, zverejnil v stredu fotografiu technického riaditeľa londýnskych Kohútov Steva Hitchena, ktorý prišiel do talianskeho mesta módy rokovať o budúcnosti slovenského reprezentanta. Kameňom úrazu sa javí výška odstupného. Inter si cení Škriniara na 60 miliónov eur, Angličania navrhujú o 10 miliónov menej.

Mourinho potrebuje zaplátať dieru v strede obrany po Janovi Vertonghenovi, ktorý odišiel do Benficy Lisabon. Portugalský manažér si vyhliadol Slováka už počas predchádzajúceho pôsobenia v Manchestri United. „Keď nejaký tréner ako José hovorí, že hľadá hráča ako ja, vždy je to pekné. Aj keď je José jedným z najslávnejších a najlepších trénerov na svete, nie je to niečo, na čo myslím, pretože hrám za Inter a som v ňom šťastný,“ citoval vtedajšie slová Škriniara anglický denník Express.

O najdrahšom slovenskom futbalistovi (prišiel zo Sampdorie Janov za 25 miliónov eur) sa ešte vlani v Interi hovorilo ako o nepredajnom hráčovi. Tréner Antonio Conte ho postupne v trojčlennej obrane nahradil Alessandrom Bastonim. Škriniar hral naposledy celý zápas 19. júla v lige proti AS Rím. Vo finiši Európskej ligy sa na ihrisko nedostal, finále presedel medzi náhradníkmi. Podľa Sport Mediaset s ním už Conte neráta.

Infoblok

KOHO UŽ TOTTENHAM ZÍSKAL?

Sergio Reguilón (23)

Post: obranca

Predtým: Real Madrid

Prišiel za: 30 mil. €

Gareth Bale (31)

Post: krídelník

Predtým: Real Madrid

Prišiel za: hosťovanie

Matt Doherty (28)

Post: obranca

Predtým: Wolverhampton

Prišiel za: 17 mil. €

Pierre Höjbjerg (25)

Post: stredopoliar

Predtým: Southampton

Prišiel za: 17 mil. €

Joe Hart (33)

Post: brankár

Predtým: Burnley

Prišiel za: zadarmo