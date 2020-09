Napriek pozitívnym testom nastúpil na kurt: Tenista Paire nevie, či ho pustia na Roland Garros

Mal dva pozitívne testy na koronavírus a turnajový lekár mu dovolil hrať! Francúzsky tenista Benoit Paire (31) nakoniec duel prvého kola v Hamburgu skrečoval pre vyčerpanie.

Paire mal pozitívny test na COVID-19 už v auguste v New Yorku a prišiel preto o štart na US Open. Aj vtedy bol pri opakovanej kontrole v karanténe negatívny. Rovnaké zmätky okolo neho sa zopakovali aj v Hamburgu, kde mal dva testy pozitívne a až tretí negatívny. Po ňom mu turnajový lekár Volker Carrero povolil nastúpiť na duel proti Nórovi Ruudovi. „Poznáme mnoho prípadov, keď vyšli pozitívne a následne negatívne testy. Nie je to nezvyčajné. Pozitívny výsledok znamená, že v organizme sa nachádza vírusový materiál, ale to hneď neznamená infekčnosť jedinca,“ vysvetlil Carrero.

Francúz nechápe, čo sa s ním deje. V USA bol pozitívny, v Ríme negatívny a teraz v Hamburgu opäť dvakrát pozitívny.uviedol Paire, ktorý netuší, či mu dovolia hrať na Roland Garros, kde hlavná súťaž štartuje v nedeľu. Ak nebude môcť hrať, ukončí sezónu.