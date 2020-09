Návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov rozpútal vášne: Poslanec za SaS sa pustil do Rezníka

Ak sa najprv nedorieši hospodárenie RTVS a nakladanie s peniazmi koncesionárov, téma zvyšovania koncesionárskych poplatkov je zbytočná.

Myslí si to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO). Predčasné komunikovanie o konkrétnej sume považuje za účelové. Člen výboru Roman Foltin (SaS) uviedol, že SaS dlhodobo presadzuje zrušenie koncesionárskych poplatkov. Ak by sa zvýšili na 8,5 eura, ako to avizoval šéf RTVS Jaroslav Rezník, každú domácnosť by to podľa Foltina ročne vyšlo cez 100 eur.

"Ako člen tejto pracovnej skupiny neviem o takomto jasnom závere a už vôbec nie o konkrétnej sume," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Čekovský. Pracovná skupina podľa Čekovského zatiaľ prehodnotila súčasný model financovania. "Keďže minulý rok došlo k zoškrtaniu koncesií pre viaceré skupiny obyvateľov a koncesie sa viac ako dekádu nezvyšovali, tak áno, bolo by nutné koncesie zvyšovať," dodal s tým, že presná suma stanovená nebola, pričom sám by si nevedel predstaviť okamžitý a radikálny nárast sumy.

Čekovský si myslí, že nie je možné hovoriť o zvyšovaní koncesií bez toho, aby sa občanom povedalo, čo za to dostanú navyše. Pracovná skupina pracuje podľa neho naďalej a pripraví ďalšie alternatívy financovania RTVS. Podľa šéfa výboru by tiež chceli v najbližších týždňoch zorganizovať odbornú diskusiu o budúcnosti RTVS.

O zámere zvýšiť poplatok Rezník podľa Foltina neinformoval výbor pre kultúru a médiá. "Je to nemiestne, za hranicou akejkoľvek slušnosti, aby nám generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník odkazoval, o koľko mu máme zvýšiť koncesionárske poplatky," dodal poslanec. Povinná platba je podľa neho len jeden zo spôsobov, ako štát zaťažuje občanov aj podnikateľov. Rezník by mal podľa neho najprv vyargumentovať dôvod na tak zásadné zvýšenie, prípadne zvýšiť kvalitu vysielania. Navrhované zvýšenie koncesií na 8,5 eura je podľa Foltina zvýšenie o 83 percent. Poslanec tiež upozornil, že zvýšenie poplatkov by mohlo znamenať, že sa vyberie omnoho menej peňazí. "Či by nevznikol ďalší zástup neplatičov, ktorí by síce chceli, ale nemohli by si dovoliť túto vyššiu sumu platiť," dodal Foltin.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník odmieta tvrdenie, že zámer zvýšiť koncesionárske poplatky na 8,5 eura je jeho návrh. Ide podľa neho o výsledok opakovaných zasadnutí komisie Ministerstva kultúry (MK) SR. Telerozhlas to skonštatoval v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Experti z komisie podľa RTVS prediskutovali množstvo analytických materiálov zo slovenského mediálneho prostredia, ako aj z prostredia Európskej vysielacej únie. "Na základe týchto odborných diskusií komisia dospela k predmetným záverom," uviedli v stanovisku.

Keďže sa výška koncesionárskeho poplatku nezvyšovala 17 rokov, podľa RTVS je dôležité nájsť sumu, ktorá by zabezpečila ďalší stabilný chod a rozvoj. "RTVS predložila na Ministerstvo kultúry SR rozsiahly balík materiálov, na ktorom sme spolupracovali s Európskou vysielacou úniou (EBU). Zdôvodnenia, ktoré sú v týchto materiáloch, hovoria o tom, že nie je o päť minút dvanásť, ale desať minút po dvanástej na to, aby sa téma financovania RTVS začala systematicky riešiť," vyhlásili.

Pivarčiová zdôraznila, že je povinnosťou generálneho riaditeľa RTVS každý mesiac informovať členov Rady RTVS o skutočnostiach, ktoré sa týkajú verejnoprávnej televízie. "Informáciu o možnosti zvyšovania koncesionárskych poplatkov považujeme za jednu z kľúčových, keďže ide o záverečné stanoviská, ku ktorým dospela komisia Ministerstva kultúry SR 26. augusta 2020," dodala.

O návrhu zvýšiť poplatok na 8,5 eura informoval Rezník v stredu (23. 9.) členov Rady RTVS. Na odporúčanom zvýšení sa podľa neho zhodla dočasná pracovná skupina zriadená Ministerstvom kultúry (MK) SR.

Na zámer následne reagoval aj premiér Igor Matovič (OĽANO). Povedal, že koncesionárske poplatky sa zvyšovať nebudú. Ministerstvo kultúry uviedlo, že hovoriť v tejto téme o konkrétnych témach je predčasné.