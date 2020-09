Matovič ohlásil, že konzílium rokuje o ďalších opatreniach: Budeme ich postupne zapínať

Konzílium odborníkov by malo aktuálne rokovať na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR aj o epidemiologických opatreniach v súvislosti s nárastom pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Tie by sa mohli postupne zapínať. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou (NR) SR. Tvrdí, že opatrenia majú v rukách všetci ľudia.

"Dnes (štvrtok, poznámka TASR) od 10.00 h by malo byť na MZ konzílium. Som dohodnutý, že prídem aj medzi ľudí na konzíliu. Mrzí ma, že minister zdravotníctva nie je úplne k dispozícii," povedal s tým, že podľa jeho informácií je na konzíliu prítomný cez internet a svoju prácu si vykonáva. Dodal, že konzílium by malo diskutovať o ďalších opatreniach, ktoré by sa mohli prijať. "Budeme ich postupne zapínať. Musíme chrániť tých zodpovedných pred tými nezodpovednými," uviedol.

Na otázku, ako sa budú sprísňovať opatrenia v súvislosti s nárastom nakazených, odpovedal, že opatrenia majú v rukách všetci. "Ak nebudeme zodpovední, sami sa o slobodu pripravíme," povedal. Poukázal na potrebu dodržiavania už daných zásad a odporúčaní, ako je opatrnosť, umývanie si rúk, dodržiavanie odstupov a nosenie rúšok. "Nám bohato stačia opatrenia, ktoré máme, len ich stačí napĺňať skutkami," poznamenal.

Premiér hovorí, že aj v prípade pandémie platí, že reťaz je tak silná, ako jej najslabšie ohnivko. "V boji proti korone to najslabšie ohnivko sú tí blázni, dovolím si povedať, ktorí hovoria, že COVID-19 je výmysel, to neexistuje, to je len nejaká chrípôčka, z ktorej sa nejako vykašleme, vykýchame a vyležíme," uviedol.