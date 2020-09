Modelka Gigi Hadid a spevák Zayn Malik prvýkrát rodičmi: Tešia sa zo syna či dcérky?

Anglický spevák Zayn Malik a americká modelka Gigi Hadid majú "zdravú a krásnu" dcérku. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Narodenie dievčatka oznámil 27-ročný Malik prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde zverejnil čiernobielu fotografiu malej rúčky bábätka, ktorá stíska jeho prst. "Láska, ktorú cítim k tomuto drobnému človiečikovi, prekračuje moje chápanie," napísal k obrázku niekdajší člen skupiny One Direction. Dvadsaťpäťročná Hadid tehotenstvo potvrdila v apríli v Tonight Show Jimmyho Fallona. Dvojica tvorí pár s prestávkami od roku 2015.

Zayn Javadd Malik sa preslávil v spomínanej skupine One Direction, v ktorej pôsobil v rokoch 2010 - 2015 a vydal s ňou albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) a Four (2014). V marci 2016 ponúkol pod menom Zayn debutovú sólovú štúdiovku Mind Of Mine, s ktorou dobyl americký albumový rebríček Billboard 200 i UK Chart. V decembri 2018 na ňu nadviazal druhou sólovkou Icarus Falls, ktorá sa však dostala len na 61. miesto v USA a 77. v Británii.

Jelena Noura Hadid, prezývaná Gigi, naštartovala modelingovú kariéru už ako dvojročná, keď ju objavil módny návrhár Paul Marciano zo spoločnosti Guess. Vypracovala sa na post uznávanej modelky novej generácie, ktorá je známa najmä vďaka kontaktu prostredníctvom sociálnych sietí. V rokoch 2015, 2016 a 2018 sa predstavila na prestížnych prehliadkach Victoria's Secret Fashion Show. Pracovala aj pre ďalšie známe módne značky ako Versace, Fendi či Balmain.