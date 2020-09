Mladíci sa chceli zabaviť, spravili osudnú chybu: Krutá smrť na dovolenke!

Výlet mladíkov sa skončil obrovskou tragédiou!

Traja Briti vycestovali do Španielska za zábavou, dvaja z nich sa už živí domov nevrátia. Kamaráti Daniel Mee, Jayden Dolman a Lewis Higgins dovolenkovali v Alicante, no ako informuje britský denník The Sun, vybrali si mimoriadne nebezpečný spôsob odreagovania sa. Mladíci mali byť totiž celé dni opití a jeden z nich mal byť aj pod vplyvom drog.

V takomto stave sa na tretí deň pobytu mali vybrať k útesu, kde si robili fotky. V tom čase bol neďaleko policajt, ktorý mladých mužov varoval, že sa správajú nerozumne a hrozí im nebezpečenstvo. Aj napriek tomu došlo k veľkému nešťastiu.

Daniel a Jayden sa v osudný deň nakláňali z útesu až sa napokon zrútili z deväťmetrovej výšky. Lewis Higgins bol v tom čase dole na pláži a bol očitým svedkom celého hororového incidentu. Upadol do takého šoku, že potreboval okamžitú hospitalizáciu. Daniel utrpel rozsiahle zranenia hlavy a bol na mieste mŕtvy, Jayden zomrel po prevoze do nemocnice.