Duálne vzdelávanie žije aj v čase korony

Žiaci si „užili“ najdlhšie prázdniny. Sú predmety, ktoré sa dajú vyučovať aj v online priestore, odborná prax pre stredné odborné školy je jednou z výnimiek. Napriek tomu z koronakrízy vychádza duálne vzdelávanie posilnené.

Školy aj zamestnávatelia si uvedomili, že sa ešte viac potrebujú. Vzdelávanie si vyžaduje, aby sa učebné osnovy prispôsobili potrebám fungujúcej aj budúcej praxe. Zamestnávatelia zasa, aby im zo škôl prichádzali kvalifikovaní zamestnanci. A žiaci? Už počas školy zarábajú v odbore, ktorý študujú, a po jeho absolvovaní majú isté zamestnanie. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie.

Ako na to?

Na stránke mojdual.sk si každý potenciálny záujemca nájde oblasť, ktorá ho zaujíma, a odbor, ktorý chce študovať. Potom si vyberie zamestnávateľa. Po úspešnom absolvovaní výberového konania si každý žiak prevezme potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania. Už pred začiatkom štúdia zamestnávateľ so žiakom uzavrú učebnú zmluvu. Ak to žiak nestihne pred nástupom do školy, nič nie je stratené – dualistom sa môže stať ešte do konca prvého polroka prvého ročníka.

Ak ste sa ešte nerozhodli

Keď máte stále pochybnosti, či sa rozhodujete správne, môžete navštíviť DualPointy, ktoré sú v každom krajskom meste aj v Bratislave. Ich zoznam je tiež na stránke www.mojdual.sk. Okrem toho v Nitre začína pracovať Centrum orientácie alebo inak – Talent centrum, kde žiakov otestujú a poradia pri výbere štúdia a budúceho zamestnania. Talent centrá sa budú otvárať postupne vo všetkých krajských mestách.

