Mladý austrálsky študent si pohneval mocnú Čínu: Teraz dostáva vyhrážky smrťou

Mladý austrálsky študent, ktorý nemá veľa priaznivcov na sociálnych sieťach a nikdy nebol v Číne, sa stal terčom hnevu Pekingu.

Píše o tom agentúra AFP a pripomína, že vzťahy medzi Čínou a Austráliou sa v poslednej dobe zhoršujú. Kampaň proti austrálskemu študentovi Drewovi Pavlouovi dosiahla nový vrchol, keď sa na študenta pri tlačovej konferencii oboril jeden z hovorcov čínskeho ministerstva zahraničia. Prvýkrát sa tento 21-ročný študent dostal do hľadáčika Pekingu, keď v júli minulého roka usporiadal na univerzite v Queenslande, kde študoval, menšie protest proti politike čínskej vlády.



Odvtedy vydal čínsky denník Global Times niekoľko článkov, kde odsudzoval jeho konanie. V článkoch dostal študent nálepku "protičínskeho buriča", ktorý zosobňuje rasizmus namierený proti Číňanom v Austrálii. Bývalý študent filozofie uvádza, že po tom, čo ho čínski predstavitelia v Austrálii označili za "zástancu separatizmu", dostal niekoľko vyhrážok smrťou.



V auguste si mladého muža vzalo na paškál čínske ministerstvo zahraničia v kauze fotky znázorňujúcej čínskeho veľvyslanca, ako sa prechádza po chrbte obyvateľov ostrovného štátu Kiribati v Tichom oceáne. Hovorca ministerstva obvinil Drewa Pavloua, že snímku zverejnil. "Z politických dôvodov táto osoba vždy vystupovala proti Číne," uviedol hovorca, hoci Pavlou nie je autorom snímky a nezdieľal ho ani ako prvý. Obvinenia sa študenta, podľa jeho slov, "hlboko dotkli".



"Je zvláštne, že sa svetová veľmoc takto triafa do nejakého austrálskeho študenta, Austrálčana, ktorý je v podstate hlúpy a robí veľa hlúpostí," uviedol Pavlou. V niektorých prípadoch sa mu ale jeho pozornosť vzbudzujúci aktivizmus vypomstil. Bol napríklad obvinený z rasizmu, keď pred Konfuciovým inštitútom, ktorý na jeho univerzite financuje Čína, umiestnil tabuľu "Pozor, nebezpečenstvo covidu-19". Dnes hovorí, že ho táto "vylomenina" mrzí. Cez to ale nechápe, prečo sa práve on stal terčom hnevu Pekingu.



Jedným z možných vysvetlení je, že zabrnkal na citlivé struny. Okrem protestov proti čínskej represii v Hongkongu, Sin-ťiangu a Tibete totiž Pavlou upozornil na vzťahy medzi austrálskymi a čínskymi univerzitami. Tieto väzby sa dnes vyšetrujú austrálskymi úrady, ktoré sa obávajú, že prísun čínskych peňazí môže ohroziť národnú bezpečnosť. Podľa riaditeľky austrálskej pobočky organizácie Human Rights Watch Elaine Pearsonovej to na mladého muža o to viac pritiahlo pozornosť Pekingu, ktorý je na obdobné témy citlivý.



Univerzita v Queenslande si na Pavloua založila kvôli jeho výčinom disciplinárne zložku. V záznamoch mu vyčíta - okrem iného - ohnivé odkazy na sociálnych sieťach či trebárs to, že v univerzitnom papiernictve použil písacie pero, ktoré potom nezaplatil. Po prerokovaní za zatvorenými dverami, ktoré sa uskutočnilo v máji, bol z vysokej školy na dva roky vylúčený. Po odvolaní mu bol trest znížený na prerušenie štúdia do konca tohto roka. Študent sa ale obrátil na súd a univerzitu, jej kancelára a zástupcu kancelára, zažaloval. Pavlou žiada o odškodnenie vo výške 3,5 milióna austrálskych dolárov (57,8 miliónov korún) za porušenie zmluvy a šírenie ohovárania.



Univerzita za svoje počínanie zožala mnoho kritiky. Medzi kritikmi je aj bývalý austrálsky premiér Kevin Rudd, podľa ktorého vysoká škola "pred Pekingom ohla chrbát." Ako mnohé ďalšie austrálske vysoké školy, sa aj Univerzita v Queenslande stala veľmi závislou na školnom, ktoré jej platia zahraniční študenti. Z týchto prostriedkov univerzita hradí výskumné aktivity a štipendiá pre austrálskych študentov. V minulom roku bolo na vysokých školách v Austrálii zapísaných na 182.000 čínskych študentov. To je pre tamojšiu ekonomiku významný príjem.



Hovorca Univerzity v Queenslande odmietol, že by za disciplinárnymi trestami stáli "politické dôvody". Pavlou nepôsobí dojmom, že by ho pozornosť Pekingu zastrašila. Hovorí, že sa "nikdy nechcel stať politickým aktivistom" a iba usporiadal jedinú demonštráciu, "aby rozvíril vody na univerzitnom kampuse."